Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Hasan Arat açıklandı

Hüseyin Yücel : Kazanan Beşiktaş oldu

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) ? Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Hüseyin Yücel, "Kongrenin başında iki taraf da şöyle bir şey söylemişti: Bugünün kaybedeni kesinlikle olmayacak. Kazanan Beşiktaş oldu. Günün sonunda Hasan Arat başkanla beraber genel kurul üyeleri yönetime bizleri layık gördü" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nde dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanı Hasan Arat oldu. Yeni Başkan Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Hüseyin Yücel, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kongreye katılımdan övgüyle söz eden Yücel, "Muhteşem bir katılım oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Tüm katılan delegelerimize, kongre üyelerimize, dışarıdan bizlere destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Kongrenin başında iki taraf da şöyle bir şey söylemişti: Bugünün kaybedeni kesinlikle olmayacak. Kazanan Beşiktaş oldu. Günün sonunda Hasan Arat başkanla beraber genel kurul üyeleri yönetime bizleri layık gördü. Bugünden sonra teveccühlerinize layık olabilmek için elimizden geldiğince, var gücümüzle yarın sabahtan tez yok start vereceğiz. Allah utandırmasın. Çıktık bir yola. Taraftarlarla beraber hedeflere koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DİĞER KULÜPLERE ÖRNEK OLACAK BİR DAVRANIŞ SERGİLENDİ"

Seçim atmosferine ilişkin de konuşan Hüseyin Yücel, "Seçim çok centilmence, çok demokratik anlayış içerisinde geçti. Bu gerçekten diğer kulüplere örnek olacak bir davranış sergilendi. Bu hem Beşiktaş'ımız için hem de ülkemiz için çok takdire şayan, demokratik bir gösterge oldu. Tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuşarak sözlerine tamamladı.