Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Cafu, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, Allevinah, Benedyczak.