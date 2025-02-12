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Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu
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Beşiktaş transfer döneminde kadrosuna kattığı Independiente forması giyen Keny Arroyo ve CD La Equidad'dan Elan Ricardo'nun maliyeti belli oldu. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan futbolculardan 18 yaşındaki Arroyo'nun bonservisinin yarısının alınması dikkat çekti.

Ara transfer döneminde Güney Amerika'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo ve CD La Equidad'dan Elan Ricardo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İki yeni transfer içiN imza töreni düzenlenirken, maliyetleri de belli oldu.

ARROYO'NUN MALİYETİ

TRT Spor'un haberien göre; Beşiktaş, Keny Arroyo'nun bonservisinin %50'si için 5 milyon 670 bin euro ödendi. Ekvador ekibi Independiente'nin sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı bulunuyor. Siyah-beyazlılar isterse bu %50 pay hakkının %30'unu 3.5 milyon euroya geri alabilecek.

Kara Kartal, 18 yaşındaki futbolcuya sözleşme süresi boyunca toplamda 3.7 milyon euro maaş ödeyecek. Ayrıca Arroyo'ya 850 bin euro da imza parası verildi.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu

RICARDO'NUN MALİYETİ

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun bonservisi için ise Kolombiya takımı CD La Equidad'a 1 milyon 940 bin euro ödedi. 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya 4.5 yıl için toplamda 3 milyon euro maaş ödenecek. Eski kulübüne de bir sonraki satıştan %20 pay verilecek.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'nun maliyeti belli oldu

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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