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Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk açıklama geldi

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Hüseyin Yücel'e karşı farklı kazanarak Beşiktaş'ın 37. Başkanı olan Serdal Adalı'dan ilk açıklama geldi. Tüm camiaya teşekkür eden Adalı, "Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım" dedi. Beşiktaş Başkanı, daha önce 3 kez seçim kaybettikten sonra 4. adaylığında mutlu sona ulaşmayı başardı. Kendisini ilk tebrik eden isim de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

tBeşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu. 13 bin 158 oy kullanımı ile rekor katılım sağlanan seçimde, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı, 4. adaylığında rakibi Hüseyin Yücel'e ezici bir üstünlük kurarak ilk kez başkan seçildi. Siyah-beyazlıların 37. başkanından ilk açıklama geldi.

BAŞKAN ADALI'NIN İLK SÖZLERİ

Beşiktaş'ın 37. Başkanı Serdal Adalı'nın ilk sözleri şu şekilde;

"Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım."

3 KEZ SEÇİM KAYBETMİŞTİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarıştı ve bu kez kazandı. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı.

İLK TEBRİK İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

Öte yandan Adalı'yı ilk tebrik eden isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu paylaşımında "Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı'yı tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk açıklama geldi

Daha sonra bir tebrik de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş da "Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik ediyorum. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk açıklama geldi

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı;

"Beşiktaş Kulübü'nün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk açıklama geldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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