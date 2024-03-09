Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

TOPLAM BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 itibariyle toplam borcu 8 Milyar 453 Milyon 690 Bin Lira olarak açıklandı. Hasan Arat ve ekibi, görevine 3 Aralık 2023'te göreve başladı.

BAŞKAN HASAN ARAT'TAN AÇIKLAMALAR

Hasan Arat: " Beşiktaş'a başarılarla dolu yıllar diliyorum. 121 yılda alnımız açık, başımız dik durarak, 'Şerefimizle oynar, hakkımızla oynarız' diyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımız, kurucularımız, onursal başkanımız, tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi, tüm emekçilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Beşiktaş bir avuç idealist gençler tarafından kuruldu. Beşiktaş bir Türkiye gerçeğidir. Nice büyüklerimizin imzasıyla kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün tüm efsanelerine selam olsun. Efsane Başkanımız Süleyman Seba ve onun yolunda giden tüm Beşiktaşlılara selam olsun. İyi insan veiyi Beşiktaşlı olmanın mesuliyetini aklımızdan çıkarmadan, Beşiktaş'ı çocuklarımıza sevdirmek için çalışmalıyız."

''BEŞİKTAŞ'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİNİZ''

Hasan Arat: "69 iş gününden beri görevdeyiz. Bizlere çok uzun geldi, sanki yıllardır bu görevi yapıyoruz gibi. 3 Aralık 2023 seçiminden camiamızla sohbet etmiş, dinlemiş ve çokça uyarıda bulundum. Kulübümüz için köprüden önce son çıkışta olduğumuzu söyledim. Bugün az bile söylediğimizi fark ettik. 3 Aralık'ta yaptığınız seçimle, Beşiktaş'ın kaderini değiştirdiniz. Sizlere teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım."

Hasan Arat: "Beşiktaş üzerinden nüfus kurma dönemi bitmiştir. Beşiktaş camiası uyanık ve aktif olursa, burada benzer bir duruma asla düşmeyiz. Beşiktaşlılar her zaman kulüplerine sahip çıkmalı ve gelişmeleri yakın bir ilgiyle takip etmelidir."

''HEP BİRLİKTE AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ''

Hasan Arat: "Bu yol ne kadar uzun olursa, ben buradayım demiştim. Emaneti geri almanın ve yeniden yola koymanın sorumluluğu üzerimizde. Beşiktaş'ı hedeflerine kavuşturmak için hep birlikte çok daha azimle çalışacağız. Bundan sonra her Beşiktaşlı, bu yolculuğun bir parçasıdır."

''BORÇ VERMEDİ KULÜBE BAĞIŞLADI''

Hasan Arat: "Ernest Muçi'nin menajeri %10 komisyonistedi. Biz de spor kanunu gereği %5'in üzerinde veremeyeceğimizi söyledik. Hüseyin Yücel Bey %5, yani 10 Milyon üzerinde para verdi. Borç vermedi kulübe bağışladı."

ONUR GÖÇMEZ, GALATASARAY

Hasan Arat: "Beşiktaş'ın Onur Göçmez'i oldu. Asbaşkanımız... Bildiğiniz gibi malum bir camia kendisine suç duyurusunda bulunmuştu ama benim arkadaşlarım onu yalnız bırakmadı ve Onur Göçmez şöyle dedi; "Biz 80 kişi gideriz, 79 kişi dönmeyiz."

DİVAN KURULU BAŞKANI TEVFİK YAMANTÜRK:

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Beşiktaş'ta çok güzel şeyler oluyor. Değerli başkan ve yönetimi biz sormadan bizi bilgilendiriyorlar. İyi yönetici sorulmadan hesap verir.

"RAKİPLERİMİZİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ HASTALIKLI"

Tevfik Yamantürk: "Rakiplerimizin birbirleri arasındaki ilişki bana hastalıklı bir ilişki gibi geliyor. Beşiktaş olarak bunun dışında kaldığımız için mutluyum, gururluyum."