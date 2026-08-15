Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 69. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-2027 sezonunda lige geçen sezon olduğu gibi Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek. Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarından dolayı 1. haftadaki Kayserispor maçı ertelenmiş ve siyah-beyazlılar sezonu Eyüpspor karşılaşmasıyla açmıştı.

Ligde 68 sezonu geride bırakan Beşiktaş, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Süper Lig'de en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0 ile Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 264 maçta 1220 galibiyet, 615 beraberlik, 429 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, rakip filelere 3728 gol atıp kalesinde ise 1989 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 68 sezonluk performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P 68 2264 1220 615 429 3728 1989 3832

Beşiktaş'ın "en"leri

Siyah-beyazlı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1981-82, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2008-09, 2015-16, 2016-17, 2020-21

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-57 ve 1957-58 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağladı.

En iyi sezonu: 1991-1992 (Şampiyon)

O G B M A Y P 30 23 7 - 58 20 76

En kötü sezonları: 1975-1976, 1979-1980 (11'inci)

Sezon O G B M A Y P 1975-1976 30 5 17 8 25 32 27 1979-1980 30 8 13 9 25 27 29

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet), 1962-1963 (42 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1959 (14 maçta 2 beraberlik)

En çok mağlup olduğu sezon: 2023-2024 (38 maçta 14 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 92 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezonlar: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (+62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (-7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 68 sezondaki performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y P 1959 - 14 8 2 4 22 17 18 1959-1960 Şampiyon 38 29 7 2 68 15 65 1960-1961 3 38 22 11 5 61 26 55 1961-1962 3 38 16 16 6 48 24 48 1962-1963 2 42 29 10 3 92 27 68 1963-1964 2 34 22 8 4 57 19 52 1964-1965 2 30 16 9 5 46 17 41 1965-1966 Şampiyon 30 20 8 2 52 16 48 1966-1967 Şampiyon 32 16 13 3 44 15 45 1967-1968 2 32 15 12 5 42 24 42 1968-1969 3 30 14 10 6 30 20 38 1969-1970 9 30 10 10 10 26 26 30 1970-1971 6 30 10 13 7 31 20 33 1971-1972 4 30 12 10 8 28 23 34 1972-1973 6 30 9 13 8 14 18 31 1973-1974 2 30 13 14 3 34 19 40 1974-1975 5 30 11 11 8 29 24 33 1975-1976 11 30 5 17 8 25 32 27 1976-1977 4 30 13 7 10 35 24 33 1977-1978 5 30 12 8 10 33 29 32 1978-1979 9 30 10 9 11 33 32 29 1979-1980 11 30 8 13 9 25 27 29 1980-1981 5 30 12 7 11 27 23 31 1981-1982 Şampiyon 32 14 16 2 38 17 44 1982-1983 5 34 16 7 11 49 30 39 1983-1984 4 34 17 10 7 40 21 44 1984-1985 2 34 19 12 3 49 19 50 1985-1986 Şampiyon 36 22 12 2 65 21 56 1986-1987 2 36 23 7 6 67 26 53 1987-1988 2 38 22 12 4 68 29 78 1988-1989 2 36 25 8 3 81 21 83 1989-1990 Şampiyon 34 23 6 5 77 20 75 1990-1991 Şampiyon 30 20 9 1 63 24 69 1991-1992 Şampiyon 30 23 7 0 58 20 76 1992-1993 2 30 19 9 2 68 23 66 1993-1994 4 30 16 6 8 58 30 54 1994-1995 Şampiyon 34 24 7 3 80 26 79 1995-1996 3 34 22 3 9 74 46 69 1996-1997 2 34 22 8 4 88 26 74 1997-1998 6 34 13 9 12 56 40 48 1998-1999 2 34 23 8 3 58 27 77 1999-2000 2 34 23 6 5 74 27 75 2000-2001 4 34 19 7 8 68 48 64 2001-2002 3 34 18 8 8 69 39 62 2002-2003 Şampiyon 34 26 7 1 63 21 85 2003-2004 3 34 18 8 8 65 45 62 2004-2005 4 34 20 9 5 70 39 69 2005-2006 3 34 15 9 10 52 39 54 2006-2007 2 34 18 7 9 43 32 61 2007-2008 3 34 23 4 7 58 32 73 2008-2009 Şampiyon 34 21 8 5 60 30 71 2009-2010 4 34 18 10 6 47 25 64 2010-2011 5 34 15 9 10 53 36 54 2011-2012 4 40 16 12 12 55 47 60 2012-2013 3 34 16 10 8 63 49 58 2013-2014 3 34 17 11 6 53 33 62 2014-2015 3 34 21 6 7 55 32 69 2015-2016 Şampiyon 34 25 4 5 75 35 79 2016-2017 Şampiyon 34 23 8 3 73 30 77 2017-2018 4 34 21 8 5 69 30 71 2018-2019 3 34 19 8 7 72 46 65 2019-2020 3 34 19 5 10 59 40 62 2020-2021 Şampiyon 40 26 6 8 89 44 84 2021-2022 6 38 15 14 9 56 48 59 2022-2023 3 36 23 9 4 78 36 78 2023-2024 6 38 16 8 14 52 47 56 2024-2025 4 36 17 11 8 59 36 62 2025-2026 4 34 17 9 8 59 40 60

NOT: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

NOT: Süper Lig'de 1959 ile 1962-1963 sezonları iki grup halinde oynanırken, 1987-1988 sezonundan itibaren de galibiyete 3 puan sistemine geçildi.

Kaynak: AA