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Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

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- Siyah-beyazlı futbol takımı, 68 sezondaki 2 bin 264 maçta 1220 galibiyet, 615 beraberlik, 429 yenilgi alırken 3728 gol atıp kalesinde 1989 gol gördü Süper Lig'de 16 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik oldu En çok oynayan futbolcusu Rıza Çalımbay olan Beşiktaş'ta en çok golü Feyyaz Uçar attı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 69. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-2027 sezonunda lige geçen sezon olduğu gibi Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek. Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarından dolayı 1. haftadaki Kayserispor maçı ertelenmiş ve siyah-beyazlılar sezonu Eyüpspor karşılaşmasıyla açmıştı.

Ligde 68 sezonu geride bırakan Beşiktaş, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Süper Lig'de en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0 ile Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 264 maçta 1220 galibiyet, 615 beraberlik, 429 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, rakip filelere 3728 gol atıp kalesinde ise 1989 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 68 sezonluk performansı şöyle:

SezonOGBMAYP
6822641220615429372819893832

Beşiktaş'ın "en"leri

Siyah-beyazlı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1981-82, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2008-09, 2015-16, 2016-17, 2020-21

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-57 ve 1957-58 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağladı.

En iyi sezonu: 1991-1992 (Şampiyon)

OGBMAYP
30237-582076

En kötü sezonları: 1975-1976, 1979-1980 (11'inci)

SezonOGBMAYP
1975-1976305178253227
1979-1980308139252729

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet), 1962-1963 (42 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1959 (14 maçta 2 beraberlik)

En çok mağlup olduğu sezon: 2023-2024 (38 maçta 14 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 92 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezonlar: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (+62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (-7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 68 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

Derecesi

O

G

B

M

A

Y

P

1959

-

14

8

2

4

22

17

18

1959-1960

Şampiyon

38

29

7

2

68

15

65

1960-1961

3

38

22

11

5

61

26

55

1961-1962

3

38

16

16

6

48

24

48

1962-1963

2

42

29

10

3

92

27

68

1963-1964

2

34

22

8

4

57

19

52

1964-1965

2

30

16

9

5

46

17

41

1965-1966

Şampiyon

30

20

8

2

52

16

48

1966-1967

Şampiyon

32

16

13

3

44

15

45

1967-1968

2

32

15

12

5

42

24

42

1968-1969

3

30

14

10

6

30

20

38

1969-1970

9

30

10

10

10

26

26

30

1970-1971

6

30

10

13

7

31

20

33

1971-1972

4

30

12

10

8

28

23

34

1972-1973

6

30

9

13

8

14

18

31

1973-1974

2

30

13

14

3

34

19

40

1974-1975

5

30

11

11

8

29

24

33

1975-1976

11

30

5

17

8

25

32

27

1976-1977

4

30

13

7

10

35

24

33

1977-1978

5

30

12

8

10

33

29

32

1978-1979

9

30

10

9

11

33

32

29

1979-1980

11

30

8

13

9

25

27

29

1980-1981

5

30

12

7

11

27

23

31

1981-1982

Şampiyon

32

14

16

2

38

17

44

1982-1983

5

34

16

7

11

49

30

39

1983-1984

4

34

17

10

7

40

21

44

1984-1985

2

34

19

12

3

49

19

50

1985-1986

Şampiyon

36

22

12

2

65

21

56

1986-1987

2

36

23

7

6

67

26

53

1987-1988

2

38

22

12

4

68

29

78

1988-1989

2

36

25

8

3

81

21

83

1989-1990

Şampiyon

34

23

6

5

77

20

75

1990-1991

Şampiyon

30

20

9

1

63

24

69

1991-1992

Şampiyon

30

23

7

0

58

20

76

1992-1993

2

30

19

9

2

68

23

66

1993-1994

4

30

16

6

8

58

30

54

1994-1995

Şampiyon

34

24

7

3

80

26

79

1995-1996

3

34

22

3

9

74

46

69

1996-1997

2

34

22

8

4

88

26

74

1997-1998

6

34

13

9

12

56

40

48

1998-1999

2

34

23

8

3

58

27

77

1999-2000

2

34

23

6

5

74

27

75

2000-2001

4

34

19

7

8

68

48

64

2001-2002

3

34

18

8

8

69

39

62

2002-2003

Şampiyon

34

26

7

1

63

21

85

2003-2004

3

34

18

8

8

65

45

62

2004-2005

4

34

20

9

5

70

39

69

2005-2006

3

34

15

9

10

52

39

54

2006-2007

2

34

18

7

9

43

32

61

2007-2008

3

34

23

4

7

58

32

73

2008-2009

Şampiyon

34

21

8

5

60

30

71

2009-2010

4

34

18

10

6

47

25

64

2010-2011

5

34

15

9

10

53

36

54

2011-2012

4

40

16

12

12

55

47

60

2012-2013

3

34

16

10

8

63

49

58

2013-2014

3

34

17

11

6

53

33

62

2014-2015

3

34

21

6

7

55

32

69

2015-2016

Şampiyon

34

25

4

5

75

35

79

2016-2017

Şampiyon

34

23

8

3

73

30

77

2017-2018

4

34

21

8

5

69

30

71

2018-2019

3

34

19

8

7

72

46

65

2019-2020

3

34

19

5

10

59

40

62

2020-2021

Şampiyon

40

26

6

8

89

44

84

2021-2022

6

38

15

14

9

56

48

59

2022-2023

3

36

23

9

4

78

36

78

2023-2024

6

38

16

8

14

52

47

56

2024-2025

4

36

17

11

8

59

36

62

2025-2026

4

34

17

9

8

59

40

60

NOT: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

NOT: Süper Lig'de 1959 ile 1962-1963 sezonları iki grup halinde oynanırken, 1987-1988 sezonundan itibaren de galibiyete 3 puan sistemine geçildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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