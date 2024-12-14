Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su bile var
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su bile var
BBC

Beşiktaş'ın FC Twente Maçında Taraftara Yasak

Beşiktaş'ın FC Twente Maçında Taraftara Yasak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 30 Ocak'ta FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı açıklandı. Hollanda'nın Enschede Belediyesi, yüksek güvenlik riski nedeniyle bu kararı aldı. Taraftarların kente seyahat etmesi ve toplu olarak toplanmaları da yasaklandı.

Beşiktaş'ın 30 Ocak'ta FC Twente ile Hollanda'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına, siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Hollanda'nın doğusundaki Enschede Belediyesi, "yüksek güvenlik riski" nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.

Beşiktaşlı taraftarlara, stadyum yasağının yanı sıra, kente toplu seyahat ve yürüyüş yasağı da uygulanacak.

Beşiktaş'ın Amsterdam'daki Ajax maçı ile Fenerbahçe'nin Enschede'deki UEFA Avrupa Ligi maçları seyircili oynanmış ve ciddi bir güvenlik sorunu yaşanmamıştı.

Yasak kararında, 7 Kasım'da Amsterdam'da oynanan da etkili olduğu belirtiliyor.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın, "yüksek risk" nedeniyle Perşembe günü oynanan Ajax - Lazio maçı için İtalyan taraftarlara stadyum yasağı getirmesinin ardından, Enschede Belediyesi de, Beşiktaş maçı için bir güvenlik değerlendirmesi yaptı.

Polis ve savcılığın yaptığı değerlendirmeler sonucu, Beşiktaş karşılaşması, "yüksek riskli maç" olarak belirlendi.

Polis, Beşiktaş'ın daha önceki bazı Avrupa maçlarında taraftarların olumsuzluk yarattığını savunarak, Twente maçında olası bir "ayaklanmadan" endişe edildiğini bildirdi.

Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, savcılık ve polisin uyarısı üzerine, Beşiktaş taraftarına yasak getirilmesine karar verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beşiktaşlı bazı taraftar gruplarının polisle karşı karşıya gelmekten çekinmediği vurgulanarak, "güvenlik ve kamu düzenini garanti altına almak için" siyah-beyazlı taraftarlara sınırlama getirildiği belirtildi.

Ensechede Belediyesi'ne göre, Beşiktaş'ın Hollanda ve tüm Avrupa'ya yayılmış geniş bir taraftar topluluğu bulunuyor. Bu da, taraftar gruplarının hareketlerinin takibini zorlaştırıyor.

Maç öncesi ve sonrası Beşiktaş ve Twente taraftarlarına müdahale edecek polis sayısının yetersizliğini de göz önünde bulunduran Enschede Belediyesi, bu nedenle siyah-beyazlı taraftarların kente gelişinin, güvenlik açısından riskli olduğuna karar verdi.

Stadyum yasağının yanı sıra Beşiktaş taraftarının toplu halde Enschede'ye seyahat etmesi ve kent içinde toplanmaları da yasaklandı.

FC Twente takımının, "P Lojası" olarak bilinen fanatik taraftar grubu da, stadyum içi ve dışında karıştığı olaylarla tanınıyor.

Twente'nin geçen yıl UEFA Konferans Ligi'nde İsveç'in IK Hammarby takımıyla oynadığı karşılaşmada, P Lojası grubunun çıkardığı olaylar nedeniyle, Enschede ekibine 62 bin euro para cezası ve seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Polisin, her iki takımın taraftarlarını kontrol etmekte yetersiz kalacağını düşünen Hollandalı yetkililerin, risk almamak için yasağa karar verdiği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın 26 Eylül'de Amsterdam'da Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa ligi karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlara herhangi bir kısıtlama getirilmemişti.

Fenerbahçe'nin 3 Ekim'de FC Twente ile Enschede'de oynadığı karşılaşmada da, sarı-lacivertli taraftarların De Grolsch Beste Stadyumu'nda maçı izlemesine izin verilmişti.

Ensechede Belediyesi'nin yasak kararında, 7 Kasım'da Amsterdam'da oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olayların da etkili olduğu belirtiliyor.

Amsterdam'daki karşılaşma sonrası fanatik Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Filistin yanlısı göstericiler arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı.

Olaylara karıştığı belirlenen 3 zanlı, bu hafta hakim karşısına çıktı. Amsterdam Mahkemesi, olayların terör eylemi olmadığını ancak Yahudi düşmanlığı içerdiğine karar verdi.

En yüksek ceza, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Sefa Ö. için talep edildi.Savcı, "İsrailli taraftarlara keyfi ve aşırı şiddet uyguladığı" gerekçesiyle 32 yaşındaki Sefa Ö. hakkında 6 ayı koşullu 2 yıl hapis cezası istedi. Diğer iki zanlı için de 6'şar ay hapis cezası talep edildi.

Savcılık, Maccabi Tel Aviv taraftarının karıştığı şiddet olaylarının da soruşturulduğunu bildirdi.

BBC
img

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
img

"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
img

Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanına 2 kötü haber
Meclis'te CHP'li Başarır'dan Bozdağ'a 'söz verme' tepkisi
Bekir Bozdağ'ın kararına CHP'li Başarır'dan tepki
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.