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Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Vincent Aboubakar ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Alex Chamberlain kadroya alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Vincent Aboubakar ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Alex Chamberlain, kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Joe Worrall, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Fahri Kerem Ay, Cemal Azad Demir, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Abdülmecid Dönmez, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Vincent Aboubakar Alex Chamberlain Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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