Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
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Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, sol bek bölgesini Benfica'dan David Jurasek ile güçlendirdi. 24 yaşındaki Çek futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandı.

Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş ilk transferini resmen açıkladı

YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş ilk transferini resmen açıkladı

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Beşiktaş, sağlık kontrollerinden geçerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan 24 yaşındaki Çek futbolcunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Beşiktaş ilk transferini resmen açıkladı

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geride bıraktığımız sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Jurasek, 22 maçta forma giydi ve 3 asist üretti. Ülkesinin Zbrojovka Brno takımının altyapısında yetişen David Jurasek daha sonra SK Prostejov, Mlada Boleslav ve Slavia Prag'da oynadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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