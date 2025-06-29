Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı

Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı.

YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Beşiktaş, sağlık kontrollerinden geçerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan 24 yaşındaki Çek futbolcunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geride bıraktığımız sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Jurasek, 22 maçta forma giydi ve 3 asist üretti. Ülkesinin Zbrojovka Brno takımının altyapısında yetişen David Jurasek daha sonra SK Prostejov, Mlada Boleslav ve Slavia Prag'da oynadı.