Beşiktaş geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

ORKUN'UN ŞUTUNDA KALECİ BAŞARILI

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

KONYASPOR DENİZ TÜRÜÇ İLE ÖNDE

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP CERNY İLE

34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti.

DİREĞİN YANINDAN TOP DIŞARIDA

48. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen hücumunda Cengiz Ünder'in sert ortasında arka direkteki Uğurcan kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Onun ters vuruşu sonrası kaleye yönelen top, kaleci Bahadır'ı yanıltıp direğin yanından dışarı çıktı.

NET FIRSAT KAÇTI

Konyaspor, 62. dakikada gole yaklaştı. Kaleci Bahadır'ın uzun gönderdiği topu Beşiktaş savunmasında Djalo ters bir dokunuşla Muleka'nın önüne indirdi. Bir anda ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın sol ayağıyla vuruşunda uzak köşeye doğru giden top, dışarıya doğru falso alıp auta çıktı.

SAHNEDE ORKUN KÖKÇÜ VAR

Beşiktaş, 77. dakikada öne geçti. Sağ çaprazdan Asllani, sert bir orta yaptı. Kaleci Bahadır'ın boşa çıkıp istediği gibi uzaklaştıramadığı topu uzak tarafta alan Orkun, dar açıda topu sağına çekip yerden sert vurdu. Savunmaya da çarpan top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. Orkun'un bu sezonki ikinci golü oldu.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş, 82. dakikada 10 kişi kaldı. Konyaspor'da Deniz Türüç, rakip ceza alanının birkaç metre dışında Asllani'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip bu pozisyonda kart bekledi ancak hakem yalnızca faul düdüğünü çaldı. Hakem Batuhan Kolak, VAR'dan gelen uyarı üzerine Asllani'nin Deniz Türüç'e yaptığı faulü yeniden izlemek için monitöre gitti. Pozisyonu izleyen Kolak, Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani'ye kırmızı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ GERİDEN GELİP KAZANDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 36'ya yükseltti. Konyaspor ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor, kendi evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.