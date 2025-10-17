Beşiktaş, Gençlerbirliği ile 95. Randevusunda Sahada

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği ile 95. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Ligde 1 maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde 95. randevu

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 94 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar ise 9 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kartal attığı 153 gole karşılık kalesinde 64 gol gördü.

İki takım 4 yıl sonra karşılaşacak

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de son olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da karşılaştı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı. Son olarak oynadıkları 2020-2021 sezonunda Kartal şampiyonluk ipini göğüslerken; kırmızı-siyahlılar ise küme düşmüştü. Söz konusu sezonda Ankara ekibi, 20 yıl sonra Beşiktaş'ı deplasmanından galip ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılarda hedef yenilmezlik serisini sürdürmek

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 kez mağlup olan Beşiktaş, son 3 haftada da 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Lider Galatasaray ile deplasmanda oynadığı derbide öne geçmesine rağmen kalesini koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Kartal, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor.

Beşiktaş taraftarıyla kazanıyor

Süper Lig'de evinde oynadığı 3 müsabakadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, bu süreçte konuk ettiği Eyüpspor ile Başakşehir'i 2-1 ve Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin ardından evinde bir sonraki maçta Fenerbahçe ile oynayacak.

Geçtiğimiz sezon sahasında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Kartal, 18 iç saha maçının yalnızca 11'ini kazanmıştı.

Rafa Silva ligde gol krallığı yarışında

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Süper Lig'de attığı 5 golle takımını sırtlıyor. Silva, 6 golü bulunan Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'a 3, Eyüpspor ve Kocaelispor'a da 1'er gol attı. Rafa Silva, bu sezon Avrupa kupalarında da forma giydiği 6 müsabakada da 2 asist yaptı.

Kartal kalesinde 9 gol gördü

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadıkları 7 müsabakada kalesinde 9 gol gördü. Milli kaleci Mert Günok'un kaleyi koruduğu söz konusu maçlarda 4 galibiyet elde eden Kartal, 2 kez rakiplerine mağlup olurken, 1 defa da berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon 36 haftalık ligde 34 maçta kaleyi koruyan 36 yaşındaki kaleci, ilk 7 haftada kalesinde 5 gol görmüştü. Kartal bu sezon ligde sadece Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçta kalesini gole kapattı.

Ankara temsilcisinin, deplasman galibiyeti yok

Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği, bu sezon ligde konuk olduğu 4 maçın 3'ünü kaybetti. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, deplasmanda aldıkları 1 puanı Kayserispor karşısında elde etti. Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırabildi. Ankara temsilcisi, tek galibiyetini ise evinde Eyüpspor'a karşı kazandı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz sakatlıklarından, Gökhan Sazdağı da sarı kart cezasından dolayı Gençlerbirliği maçında oynamayacak. Kartal'da ayrıca Felix Uduokhai sarı kart sınırında bulunuyor. Alman futbolcu, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa mücadelesinde sahada olamayacak.

Oğuzhan Çakır yönetecek

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL