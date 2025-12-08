Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak. Karşılaşma Bein Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal
Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo
RAFA SILVA KADRODA YOK
Beşiktaş'ta uzun bir sürenin ardından antrenmanlara başlayan Rafa Silva maç kadrosunda yer almadı.