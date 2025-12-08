Haberler

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak. Karşılaşma Bein Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo

RAFA SILVA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta uzun bir sürenin ardından antrenmanlara başlayan Rafa Silva maç kadrosunda yer almadı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaydın ayaydın:

İsterse Ronaldo olsun yollayın gitsin hiçbir topçu Beşiktaştan büyük değil..

