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Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş  yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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