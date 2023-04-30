Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kazanan çıkmadı

Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan derbi maçta kazanan çıkmadı. Şenol Güneş aynı kadroyu sahaya sürerken, sağ bekte Rosier görev yaptı. Voleybol Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, stadyumda tur attı. Andreas Beck tribünde maçı takip etti. Okan Buruk tek değişiklikle sahaya çıktı ve sol bekte Adekugbe tercih edildi.