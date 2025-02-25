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Beşiktaş, derbilerini yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvurdu

Beşiktaş, derbilerini yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvurdu
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig'de 55 yıl sonra yabancı bir hakemin düdük çalmasının ardından Beşiktaş'tan konuyla ilgili hamle geldi. Dev maçta Slavko Vincic'in performansı büyük ölçüde beğenilirken, siyah-beyazlılar da Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbilerin yabancı hakem tarafından yönetilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisini 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönetmesi gündem oldu. Müsabakada düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic'in ismi uzun süre tartışılırken, dev maçtaki performansı büyük ölçüde takdir topladı. Bunun üzerine Beşiktaş, yabancı hakem için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ, TFF'DEN YABANCI HAKEM TALEP ETTİ

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarına yabancı hakem atanmasını talep etti. Siyah-beyazlıların TFF'ye başvurusunu ilettiği de yazıldı.

SERDAL ADALI SİNYALİNİ VERMİŞTİ

3-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasıyla ilgili "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim" ifadelerini kullanarak bu girişiminin sinyalini vermişti.

TRABZONSPOR'DA İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarının yabancı hakem tarafından yönetilmesi için başvuru yaptı. Öte yandan habere göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor da aynı başvuruda bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

DERBİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Trabzonspor, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalayla Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına Slavko Vincic'i talep ettiğini yazmıştı. Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Hadi bakalım Hacıosman. Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Ben Uefa ve Fifa nın yerinde olsam bir daha asla Türkiye’den hakem almam. Türk takımları bile kendi hakemini istemiyor ben niye isteyeyim diye.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Demekki artık İmmobile barış Alper in kafasına üst üste 3 kez tokat vurduğunda artık kırmızı görebilecek. Malum süper kupa maçında Türk hakem Atilla Karaoğlan İmmobile barış Alper in kafasına üst üste 3 kez tokat vurduğunda kırmızı göstermemişti ve jk yi kollamıştı. Ya 1 tokatı geçtim 3 tokat kafasına vurdu buna rağmen kırmızı görmedi gerçekten tarihin en bariz kollaması bu olabilir..

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Haber YorumlarıMurat Vural:

Türkiye de yabancı hakem isteyen Fenerbahçe, Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor kendi aralarında lig kursunlar . Anadolu takımları artık bu sözde ayrıcalıklı 4 büyük takımla maçlara çıkmayın . Kendi liginizi oluşturun . Unutmayın Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş İstanbul da mahalle takımlarıdır . Birlikten GÜÇ doğar ?

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