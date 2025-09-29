Beşiktaş derbi öncesi uçuşa geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham, kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu.

İKİNCİ GOL AZ FARKLA KAÇTI

8. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Jurasek'in sol kanat son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortayı Toure sağ çaprazda kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi, seken topu ceza yayı içinden sert bir şutla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak önce Cerny'ye sonra savunmaya da çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.

CERNY İLK GOLÜNÜ ATTI

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi. Cerny, Siyah-beyazlılardaki ilk golünü kaydetti.

KOCAELİSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Kocaelispor, 49. dakikada farkı bire indirdi. Kocaelispor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası sağ kanattan Dijksteel'ın içeri taşıdığı topu yay üzerinden Keita bekletmeden yanına çıkardı. Penaltı noktasının gerisinden, ceza alanının ilk metrelerinden Tayfur'un sağ ayak içiyle gelişine vuruşunda sağ alt köşeye giden top Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

JOTA SILVA OFSAYTA TAKILDI

Beşiktaş, 65. dakikada Cerny'nin harika ara pasında 3. golü Jota Silva ile buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

SON SÖZÜ JOTA SILVA SÖYLEDİ

Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş'ın sol kanattan Kartal Kayra ile kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Jota Silva kafayı vurdu, savunmadan da seken top uzak direğin içine çarpıp çizgiyi geçti, kaleci Jovanovic'in son müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. Portekizli oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü attı.

3 PUAN BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte derbi öncesinde hata yapmayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle puanını 12'ye yükseltti. Kocaelispor ise 2 puanla son sırada kaldı.