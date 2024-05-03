Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 3 puan aldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Jonas Svensson, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı futbolcu, "İlk yarıda maçı domine ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar yakaladık. Rakip de duran toplardan etkili oldu. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son ana kadar savaştık, 3 puan aldık ve mutluyuz." dedi.

Son dakikada gelen golün kendilerini mutlu ettiğini söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Beşiktaş zor bir sezon geçiyor ama şu anda doğru yoldayız. İşler iyi gidiyor diyebilirim. Ben de şahsen iyi yaptığımı düşünüyorum. Her takıma yeni katıldığınızda bir adaptasyon süresine ihtiyacınız olur. Ben ligi tanıyorum. 2,5 sezon Adana Demirspor'da oynadım. Adaptasyonum bu anlamda iyi geçti. Daha da iyi olacağız. Son dakika golleri futbolda en iyi şeylerden biridir. Ben Joe için de mutluyum. Son dakika golünü attığı için mutluyum. Bu sezon zaman zaman şansız olduğumuz anlar oldu. Bugün şans bizden yanaydı. Son dakika golünü atan taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynayacakları maça değinen Svensson, "Şu anda bu çok önemli maça odaklanacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Sezonu en azından 1 kupa ile bitirmiş olacağız bunu başarabilirsek. Taraftarımız da bu final yolunda bize destek veriyor. Umuyorum da bu maçı kazacağız. Serdar hoca iyi bir hoca. Bu durumda gelmek onun için de zor olmuştur. Bizleri iyi oynatıyor. İyi bir insan. Lig ve kupadaki son maçları oynayıp hocamızın da desteğiyle başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.