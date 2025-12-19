Haberler

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maçta Beşiktaş 5 eksik oyuncusuyla sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, evinde galibiyet arayışında.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi.

Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta 5 eksik var

Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

Rafa Silva'da son karar Sergen Yalçın'ın

Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın Çaykur Rizespor mücadelesinin kadrosunda olup olmayacağı bugün netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı takımla yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan 32 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta kadroda yer almadı.

Portekizli futbolcunun bugünkü antrenmana da katılması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın fiziksel durumunu uygun bulması halinde oyuncuya geniş kadroda yer verebilir.

Ligde son 5 maçta kaybetmedi

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye derbide 3-2 kaybettikten sonra çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Deplasmanlarda Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta konuk olduğu Trabzonspor ile de 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, evinde oynadığı son iki maçta ise Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, söz konusu süreçte 9 puanı hanesine yazdırdı.

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri durumunda Zecorner Kayserispor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçında cezalı olacak.

Abraham ve Cerny formda

Beşiktaş'ta hücum oyuncuları Vaclav Cerny ile Tammy Abraham, son haftalarda sergiledikleri performansla ön plana çıkıyor.

Ligde son oynanan Trabzonspor mücadelesinde 2 gol kaydeden Cerny, Çaykur Rizespor maçında da takımının en büyük kozlarından. Çek futbolcu, bu sezon toplamda ise 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın İngiliz santrforu Abraham ise son iki haftadaki Gaziantep FK ve Trabzonspor müsabakalarını boş geçmedi.

Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran 28 yaşındaki skorer isim, bu sezon toplam 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Dolmabahçe'de galibiyete hasret

Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda 29 Eylül'de Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1, derbide de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Sonraki süreçte Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 4 mücadelede galibiyet alamadı.

İki ayı aşkın süredir sahasında 3 puan alamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek sezonun ilk devresini seyircisi önünde galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
