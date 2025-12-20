Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Çaykur Rizespor müsabakasında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre yeşil-mavililer karşısında sahaya sürdüğü 11'de 4 değişiklik yaptı. Yalçın, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a formayı teslim ederken, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin yerine de Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.

Rafa Silva, 48 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı. Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbide siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçtır forma giymedi.

Dolmabahçe'de "İyilik Ağacı" yükseldi

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının öncesinde Tüpraş Stadı'nın önünde "İyilik Ağacı" yükseldi. Siyah-beyazlı kulüp tarafından devlet koruması altındaki çocukların geleceğine kanat açacak proje hayata geçti. Bu kapsamda stadın önüne koyulan "İyilik Ağacı" ile 2 bin siyah-beyaz futbol topu, çocukların eğitimine ve hayallerine ışık olacak.

Demir Ege, 12 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, ligde 12 hafta sonra ilk 11'de görev aldı. Bu sezon ligde Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Demir Ege, daha sonra oynanan 12 maçta forma şansı bulamadı. Bir dönem sakatlık da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, 12 karşılaşma sonra Çaykur Rizespor mücadelesiyle formasına kavuştu.

Kartal Kayra Yılmaz, 111 gün sonra ilk 11'de yer aldı

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, ligde 111 gün sonra Rizespor karşısında ilk 11'deki yerini aldı. Son olarak 31 Ağustos'ta deplasmanda Corendon Alanyaspor maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, ligde 14 hafta sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11'de görevlendirildi. Kartal Kayra, bu sezon toplamda ise 8 lig müsabakasında forma giydi.

Taylan Bulut, ikinci kez 11'de

Beşiktaş'ta sağbek Taylan Bulut, ligde ikinci kez bir maçta 11'de başladı. Süper Lig'de Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Taylan, Konyaspor deplasmanında ise ilk 11 forma giymişti. Teknik direktör Sergen Yalçın, ligde 7 maç sonra 19 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.

'Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak'

Beşiktaş taraftarı, maç önü seremonide 'Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak' yazılı pankart açtı. Hakem heyeti ve futbolcular sahaya çıkarken açılan pankart eşlinde siyah-beyazlı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve hakemlere tepki gösterdi. - İSTANBUL