Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı TFF'ye resmen savaş açtı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş- Galatasaray maçına yapılan hakem ataması hakkında basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Adalı'nın açıklamalarından satır başları;

"TFF, DEREYİ GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRDİ"

TFF'nin hakem kararı ile ilgili konuşan Adalı, "TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur." dedi.

"TFF, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN OYUNCAĞI"

Derbide Slavko Vincic'i görmek istediklerini ancak isteklerinin cevapsız kaldığını belirten Adalı, "Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adalet isteğimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir!" ifadelerini kullandı.

"HACIOSMANOĞLU İSTİFA ETSİN"

TFF Başkanı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Adalı, "Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın!. Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir!" sözlerini sarf etti.

TFF yönetim kurulu üyelerine seslenen Adalı, "Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum! Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilsen anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

"TFF BAŞKANI KENDİ YÖNETSİN"

Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebinin TFF olduğunu söyleyen Başkan Adalı, "Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir! Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil!" dedi.

"ZORBAY KÜÇÜK DENEN ZİBİDİ"

Açıklamalarına devam eden Serdal Adalı, "Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik." ifadelerini kullandı.

"HER KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Derbide Galatasaray'ı yeneceklerine inandığını söyleyen Adalı, "Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz." sözlerini sarf etti.