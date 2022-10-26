Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?

Valerien Ismael ile görüşmek için Vodafone Park'a gelen Ahmet Nur Çebi'nin arabasındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoya yorum yapan bazı kullanıcılar, Çebi için "İngiltere prensi mi?" ifadelerini kullanarak sert eleştirilerde bulundu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar kısa süre içerisinde resmen ayrılacak. Siyah-beyazlılarda, Fransız hoca ile görüşmek için stada gelen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepki yağdı.

ÇEBİ'YE SERT TEPKİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ismael ile görüşmek için stada mavi-kırmızı çakar bulunan aracıyla geldi. Çebi'nin aracında çakar bulunması sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar videonun altına Ahmet Nur Çebi'yi hedef alarak, "İngiltere prensi mi?" yorumlarında bulundu.

ISMAEL ANTRENMANA ÇIKMADI

Beşiktaş'ın yolların ayrılması için anlaşma sağladığı Valerien Ismael, siyah-beyazlıların bugün yaptığı antrenmanda takımın başında yer almadı.