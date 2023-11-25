Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Ankara'da Genel Kurul Üyeleriyle Buluştu

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı, Ankara'daki Beşiktaş JK genel kurul üyeleriyle bir otelde buluştu.

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapacağı olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı Ankara'da kurul üyeleriyle bir araya geldi. Programa "Şifo" lakaplı Mehmet Özdilek'te katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Adalı, Ankara'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan adayı Adalı, sözlerine başlamadan önce 'Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' günü olduğunu dikkat çekti.

"Futbol takımımız hiç tahmin etmediğiniz kadar çabuk ayağa kalkacak"

Beşiktaş için ellerini taşın altına koymaları gerektiğini vurgulayan Adalı, "Bana gelen mesajlar, istekler Beşiktaş için elimizi taşın altına koymamızı gerektirdi. Bugün burada bu sebeple ve bu inançla bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, hayal satmadan, gerçekçi hedeflerle ilerlemek zorundayız. Unutmayın ki bugün gündemde seçim varsa, ilk nedeni futbol takımımızın durumudur. Size çok net olarak söylemek isterim ki, futbol takımımız hiç tahmin etmediğiniz kadar çabuk ayağa kalkacak. Merak etmeyin, bu takım toparlanacak. Sportif Direktörümüz Mehmet Özdilek ve Rıza Hocamız futbolun başında olacaklar" diye konuştu.

"Futbol takımımızın kaybedecek bir saniyesi daha yok"

Beşiktaş Kulübünün futbol takımının kaybedecek bir dakikasının olmadığını söyleyen Adalı, "Önemle belirtmek isterim ki futbol takımımızın kaybedecek 1 saniyesi dahi yok. Rıza hocamızla yaptığımız toplantı için bizi eleştirmişler. Adaylığımı açıkladıktan hemen sonra Mehmet hocamızla beraber Rıza Çalımbay'la bir toplantı gerçekleştirdik. İhtiyacı olan, sıkıntılı gördüğü bölgelerin sohbetini yaptık. Samsunspor maçından sonra tekrar bir araya gelmek üzere de anlaştık. Belki sayın Arat konunun ciddiyetinin farkında değil, ama şu anda 85-86 milyon Euro maliyeti olan bir takımımız var. Eğer bu sezonu iyi şekilde bitiremezsek, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek, Avrupa kupalarına katılamazsak yaşayacağımız zorluklar düşünün. Bu görüntüdeki bir takımdan ne bir futbolcu satabilirsiniz, ne de hedefi olan futbolcular bu kulübe gelmek isterler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı üyelere seslenen Adalı, eksikliklerin tamamlanacağını belirterek gerekli transferleri yapacaklarını belirtti. Camianın bölündüğünü dile getiren başkan adayı Adalı, şunları dile getirdi: "Camia bölündü. Daha da germeye çalışanlar var. Artık bu camia bütünleşecek, bir araya gelecek. Taraftarıyla, üyeleriyle, sporcularıyla, basınıyla kavgasız ve birlik içinde bir Beşiktaş olacak. Maalesef biz içinde bulunduğumuz bu ortamda birbirimizle uğraşmaktan, dışarıdan gelen saldırılara ve saygısızlıklara gerekli cevabı veremiyoruz. Tabi ki finansal konulara da acilen el atacağız. Çok kısa vadeli ödemeler var. Bankalar Birliği anlaşmasının balon ödemeleri var. Bunların hepsine ben hazırlıklıyım. Ekibim de hazırlıklı. Kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı bu borç yükünden kurtaracağız, kurtarmak zorundayız" dedi.

"Hayalleri değil somut şeyleri göreceksiniz"

Kimseyi hayal peşinde sürüklemediğini dile getiren başkan adayı Adalı, "Bu arada tekrar belirtmek isterim ki ben sizlerle hiç bir zaman ayakları yere basmayan, planı, detayları, bütçesi, sponsoru her şeyiyle hazır hale gelmeyen hiç bir projeyi paylaşmam. Sizleri de bir hayalin pesinden sürüklemem. Buradan müjdelemek isterim ki önümüzdeki hafta hepsini öğreneceksiniz. Basın toplantısıyla anlatacağız. Hayalleri değil somut şeyleri göreceksiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA