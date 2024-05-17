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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak için kalan son 2 haftada alacağı puanlara odaklanıyor. Hatayspor ise ligde kalma hesapları yapıyor. Beşiktaş'ta cezalı oyuncuların dönüşü ve sakatlıkları bulunan bazı futbolcuların durumu belirsiz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak.

Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.

Cezalılar dönüyor

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı.

Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Muleka ve Ghezzal belirsiz

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'nın yarın oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin bugün yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak.

Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise yarın forma verilmesi halinde görev yapabilecek.

Kaynak: AA / Spor

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