Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt
Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral'ın sözlerine cevap verdi. Kılıç, "Trabzonspor'da başkan yardımcılığı makamını işgal eden bir zatın iki kulüp arasında kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir işe yaramayacak, mesnetsiz ve terbiye sınırlarını zorlayan açıklamasını Türk futbolunun geleceği adına üzülerek takip ettim. Boyundan büyük laflar etme gafletine düşenler unutmasınlar ki Beşiktaş'a kimse istikamet çizemedi, çizemez.'' dedi.

  • Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral'ın açıklamalarını 'iki kulüp arasında kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir işe yaramayacak, mesnetsiz ve terbiye sınırlarını zorlayan' olarak nitelendirdi.
  • Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Beşiktaş yöneticilerinin maç sonu açıklamalarını 'haddinin sınırlarını aşmış' ve 'temiz bir zihin değil' şeklinde değerlendirdi.
  • Murat Kılıç, kendi açıklamalarının Trabzonspor ile ilgisi olmadığını ve muhatabının Türkiye Futbol Federasyonu ile hakemler olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, dün oynanan Trabzonspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalarının bordo-mavili kulüple bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral'ın sözlerine cevap veren Kılıç, "Söz konusu açıklamamda Trabzonspor'un T'si dahi geçmemişken, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın 6 Aralık 2025 tarihinde bir televizyon kanalına verdiği röportajdaki, "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir." ifadesi hafızalarda tazeliğini korumaktayken, Trabzonspor'da başkan yardımcılığı makamını işgal eden bir zatın iki kulüp arasında kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir işe yaramayacak, mesnetsiz ve terbiye sınırlarını zorlayan açıklamasını Türk futbolunun geleceği adına üzülerek takip ettim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

'KİM HANGİ DİLDEN ANLIYORSA O DİLDEN DE KONUŞMASINI İYİ BİLİRİZ'

Dün akşamki sözlerinin muhatabının Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile hakemleri hedef alan açıklamamdan neden rahatsız oldunuz da olay yerine ilk olarak her zaman suçlu gelir sözünü akla getirecek şekilde apar topar açıklama yapma gereği duydunuz? Hakemin yönetiminden memnun musunuz, memnun değilseniz neden bu konuda da iki çift laf edemediniz? Biz; köyde köpek olsun, olmasın, birileri ister çomakla ister çomaksız dolaşsın doğru bildiklerimizi yüksek sesle söylemeye devam edecek, son örnekten hareketle birileri gocunsa dahi hak ve adalet arayışını sadece kendimiz için değil, tüm kulüplerimiz için kararlılıkla sürdüreceğiz. Türk futbolunun marka değerini korumaya özen gösteriyor olmamız, efendiliğimizi muhafaza etmemiz ve sağduyulu davranmamız, terbiyesizliğe göz yumacağımız manasına gelmez. Boyundan büyük laflar etme gafletine düşenler unutmasınlar ki Beşiktaş'a kimse istikamet çizemedi, çizemez. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden de konuşmasını iyi biliriz."

TANER FİKRET SARAL NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral'ın Murat Kılıç'ın açıklamalarına cevabı şöyleydi;

'Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken, maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır. Herkes bilsin ki; Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır. Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken, 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız. Açıkça uyarıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız! Tekrar ediyoruz! Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim.'

Yorumlar (2)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Bağırmakla olmaz bu işler icraat lazım Adam akıllı bir yönetim gelmedi BEŞİKTAŞ Sahipiz gibi sanki

Haber YorumlarıTayfur Ceylan:

boş insanlar Sergen ve Beşiktaş yönetimi istifa

