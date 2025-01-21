Beşiktaş'a getirecek mi? Solskjaer, Casemiro ve Rashford iddialarına noktayı koydu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın oynayacakları Athletic Bilbao maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, transfer çalışmaları ve gündemdeki isimlerle ilgili de konuştu.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde;

Bugün Bolu'da yaşanan yangın faciası dolayısıyla hayatını kaybedenler için kulübüm adına başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an yas tutulacak bir durum. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var.

"YÜZDE YÜZÜMÜZÜ VERECEĞİZ"

"Tabii ki bir yere yeni başladığınız zaman çok şey de yeni oluyor. Çok yeni insan var. Yeni durumlar ve oyuncular çok iyi. Bu sürecin çok iyi devam edeceğini düşünüyoruz. Avrupa önemli ve Bilbao gibi önemli bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve bu maç için yüzde yüzümüzü vereceğiz."

"DURAN TOPTAN GOL ATABİLİRİZ"

Duran toplar, futbolun çok önemli bir parçası. Richard Hartis kaleci antrenörümüz. Duran toplar konusunda çalışmaları var. Bu konuda kendimizi geliştireceğiz. Bakarsınız, belki yarın duran toptan gol atabiliriz.

TAKTİK VE FORMANSYON DEĞİŞECEK Mİ?

Bu tür geçişleri yavaş yavaş yapmak daha doğru. Oyuncuları saha içinde izlemek de önemli. Çok fazla sakatlığın da olduğunu düşünürsek defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak. Çok fazla defans oyuncularımız sakat. Kariyerimde çok farklı formasyonlarda oynadım. Takımda iyi oyuncular var. Benim de kafamda bazı düşünceler var tabii ki.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan benim istikrarım. Benimle ilgili hiç haber çıkmadı. Bu haberlerin sızmaması ne kadar iyi bir yönetim olduğunu gösteriyor. Ben tabii her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş'ta. Hem insan olarak hem de hoca olarak elimden geleni yapıyorum. Bilbao çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak."

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ GELECEĞİ PLANLAMAK"

Hoca değişiminin getirdiği bir enerji olabilir. Takım kötü olduğu zaman oyuncuların gergin olması doğal. Bu yeni başlangıçta her oyuncu kendini göstermek için elinden geleni yapacak. Biz geleceği nasıl planlayacağımızı görmemiz lazım. Önceliğimiz gelecek. Adım adım ilerliyoruz. Şimdiye kadar yaşadığım süreç kısa da olsa harikaydı.

"AMACIMIZ SAHADA SAVAŞAN VE BİRBİRİNE YARDIM EDEN TAKIM OLUŞTURMAK"

Şu anki odak noktamız yarınki maç. Burada bir maç ve antrenman kültürü oluşturmak, sahada savaşan ve birbirine yardım eden bir oyuncu grubunu oluşturmak amacımız. Zaten kalitemiz var. Bunu yaptığımız zaman başarının bir sırrı olmayacak bizim için.

"ALTYAPIDAN ÇOK FAZLA OYUNCU ÇIKACAK"

Önemli olan çok çalışan, savaşan ve koşan bir takım yaratmak. Kariyerim boyunca asla yavaş oynayan bir takım çalıştırmadım. Hiçbir takımın yavaş oyunculardan kurulmasını istemiyorum. Şuan radikal değişikliklerin zamanı değil. Bunu adım adım yapacağız. Altyapıdan çok fazla oyuncu çıkacak. Oyun sistemini de biliyorum. Beşiktaş'ın iyi oynadığı dönemdeki o kimliğini gösteren bir takım ortaya çıkaracağız. Bunu nasıl çıkaracağımı biliyorum ama bu kolay değil.

CASEMIRO VE RASHFORD

Bu tür konuşmalar her zaman olacak. Manchester United'dan geldim sonuç olarak. Onlar çok iyi oyuncular ama onlarla herhangi bir konuşmam olmadı. Transfer yapmamız gereken birkaç pozisyon var. Serdar hoca da bize yardımcı oluyor. Çok iyi bir uyumumuz var. Onun da bugün doğum günü. İdmandan sonra ona bir pasta keseriz.

"TAKIMDA GÖRDÜĞÜM ENERJİ ÇOK İYİ"

Yeni bir aileye geldi. 18 yıl boyunca Manchester'daydım ama şu an yeni bir ailedeyim. Aile olmanın gerekliliği bir yerde olmaktır. Bunun için çalışıyoruz. Serdar hoca ile birlikteliği sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Çalışanlarla, oyuncularla toplantı yaptım ve gördüğüm enerji çok iyi."