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Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı

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Hollanda maçı öncesi Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezaya atıfta bulunarak Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı.

EURO 2024'te Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı temsilcimizde İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA ise Merih Demiral'ın iki maç cezalı olduğunu açıkladı.

BOZKURT İŞARETİYLE KARŞILADILAR

Türkiye saati ile 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak milli maç öncesi Türk taraftarlar Milli Takım'a destek için Berlin'e akın etti. Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA tarafından gelen 2 maçlık cezanın yankıları sürerken Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretleriyle karşılaması dikkat çekti.

MUHTEMEL 11

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

2 OYUNCUMUZ KART CEZALISI

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.

FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

MİLLİ TAKIM 4 MAÇTA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

HOLLANDA SON 16 TURUNU RAHAT GEÇTİ

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

GÖZLER İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇINDA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

EURO 2024'te İspanya ve Almanya eşleşmesinin kazananı Portekiz - Fransa maçının galibiyle yarı final oynayacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Merih Demiral Milli Takım Hollanda Türkiye Berlin Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (21)

Kurt Savaş:

Sıkı dur Almanya buğün farklı olacak sayenizde ülkemizde tek yürek olacak . Size bozkurttun ne olduğunu öğreteceğiz

98
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Seyfettin Arslan:

Böylesi önemli bir turnuvada takımını yanlız bırakan ve ona sahip çıkan tek ülkeyiz. )))

yanıt0
yanıt0
Mesut Yiğit:

Türkiye’de ki çoğu ilden daha çok milliyetçi var??

73
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Fırat Çiçek:

türkiyenin birleşme aşamasında olduğu her an senin gibi ayrıştırmacı yorum yapab bir şahsiyet çıkıyor. gurur duy sadece. Bu kadar zor değildir heralde

yanıt10
yanıt13
ibrahim altınkök:

Avrupa'nın 600 yıllık kuyruk acısı...Bozkurt'a selam yola devam..

71
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Erkan Arslan:

NE YOLU??? Önce üc milyon gurbetciyi Türkiyeye Cagir is As Ver

yanıt3
yanıt0
Sinan Bulduk:

Zorla mı gittiler gurbete , gel desen de gelir mi onlar , euronun tadını aldılar bir kere..

yanıt0
yanıt0
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sakin olun yavru kurtlar.

23
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Merve Y:

Allahim elhamdüllillah müslümanim, almanyada yasayan bir Türküm. Gurur duyuyorumm. Malatyaya selam olsun

26
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Ugur Eroglu:

Ne reklam yaptınız be

8
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