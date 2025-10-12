Berke Özer, Milli Takım Kampından İzni Olmadan Ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, milli kaleci Berke Özer'in, Bulgaristan maçı sonrasında İstanbul'a döndükten sonra kadroya alınmamasını gerekçe göstererek, kendi isteğiyle teknik ve idari ekibin izni olmaksızın kamptan ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Milli Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Milli Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir."

Berke Özer'in yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya davet edildiği duyuruldu.

Sezon başında Eyüpspor'dan, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan 25 yaşındaki kaleci, 8 karşılaşmada forma giydi. - İSTANBUL