Berke Özer'den TFF Açıklamasına Yanıt

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF), Berke Özer açıklamasına milli kaleciden yanıt geldi. Berke Özer açıklamasında, "Teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım" dedi.

A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer'in, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasının ardından kamptan ayrılmasının ardından TFF bugün bir açıklama yaparak kalecinin kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmaksızın kamptan ayrıldığını açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Berke Özer'den de bir açıklama geldi.

Berke Özer açıklamasında, "A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı" ifadelerini kullandı.

'KARAR VERİCİLERİN PERFORMANS VEYA OYUNCU KAZANMAK MOTİVASYONUNDA OLMADIĞINI ANLADIM'

Bulgaristan maçı kadrosunun açıklanmasının ardından yaşadığı duyguları aktaran Berke, "Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurtdışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da 'teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni' dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım" dedi.

'KALECİ ROTASYONUMUZUN PARÇASI OLMAKTAN HER ZAMAN ONUR DUYDUM'

Bu kararın, oynayan hiçbir arkadaşını hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış olmadığını vurgulayan Berke Özer, "Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum" şeklinde konuştu.

'BENİM İÇİN MİLLİ TAKIM, KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK GURUR KAYNAĞIDIR'

Berke Özer açıklamalarını şu sözlerde sonlandırdı:

"Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay Yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum"