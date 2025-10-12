Berke Özer, A Milli Takım Kampını Kendi İsteğiyle Terketti

Milli file bekçisi Berke Özer, "(teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde) kamptan kendi isteğimle ayrıldım." açıklamasında bulundu.

Berke Özer, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı." ifadelerine yer verdi.

Milli file bekçisi, takımın moralini bozmak gibi bir amacının olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da 'teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde' kamptan kendi isteğimle ayrıldım. Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonunun parçası olmaktan her zaman onur duydum."

Berke Özer, milli takım forması giymenin, kariyerindeki en büyük gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ay-yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımı'mızın formasını gururla temsil etmiş bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor, yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." görüşlerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, "A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan- Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.