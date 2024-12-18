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Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş doping nedeniyle futboldan men edildi

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş doping nedeniyle futboldan men edildi
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Beşiktaş altyapısından yetişen ve son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Berkay Vardar ile Emirhan Delibaş'ın yapılan rutin testlerinin ardından kanlarında doping tespit edildi. 4 yıl süreyle futboldan men edilen futbolcular, ortak açıklamayla bu durumun bilgileri dışında gerçekleştiğini ve hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KANLARINDA DOPİNG TESPİT EDİLDİ

Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a yapılan rutin testlerde her iki futbolcunun kanında da doping tespit edildi.

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş doping nedeniyle futboldan men edildi

4 YIL FUTBOLDAN MEN EDİLDİLER

Öte yandan yapılan rutin testlerde doping testi pozitif çıkan iki oyuncunun cezası da belli oldu. 21 yaşındaki genç futbolcular, bu nedenle 4 yıl süreyle futboldan men edildi.

İKİ OYUNCU DA BOŞTA

Beşiktaş'tan ayrılışları sancılı olan ve sezon başında Trendyol 1. Ligi takımlarından Fatih Karagümrük'e imza atan her ki oyuncunun da sözleşmesi 27 Ağustos'ta feshedilmişti. Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'ın bonservisleri ellerinde bulunuyor.

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş doping nedeniyle futboldan men edildi

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Doping testleri pozitif çıkan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün, kariyerimiz ve kişisel hayatımız adına oldukça hassas bir durumu sizlerle paylaşma zorunluluğu hissediyoruz. Sezon başında yapılan rutin DOPING TESTİ sonuçlarının POZİTİF Çıkması (A ve B örneklerinin pozitif çıkması) hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Bu durumun spor kariyerimize ve itibarımıza gölge düşürecek bir mesele olduğunun bilincindeyiz. Ancak, tüm kalbimizle belirtmek isteriz ki, bu sonuç bizim bilgimiz ve kontrolümüz dışında gelişmiş bir olayın sonucudur.

Konuyu detaylı şekilde araştırdığımızda, şahsımıza özel olarak çalışan bireysel antrenörümüzün (T.K. İSİMLİ ŞAHIS) bizim haberimiz olmadan uyguladığı bir tedavi yöntemi sırasında yasaklı bir maddenin kullanıldığını öğrendik. Bu madde, bize yapılan bir enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Bahsi geçen madde ve kullanım amacı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı gibi, bu durum, güven duyduğumuz ve birçok profesyonel oyuncuyla çalıştığını düşündüğümüz bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması nedeniyle bizim için büyük bir hayal kırıklığıdır.

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş doping nedeniyle futboldan men edildi

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Bu olayla ilgili olarak, gerekli hukuki süreçleri başlattığımızı ve gelinen aşamada T.K. isimli şahıs hakkında da gerekli suç duyurularını ve maddi/manevi tazminat davalarını açacağımızı belirtmek isteriz. Adaletin yerini bulması ve tüm gerçeklerin ortaya çıkması için gereken her türlü iş birliğini sağlıyoruz ve bu süreci şeffaf bir şekilde yürütüyoruz.

Hayatımız boyunca her zaman emeğin, disiplinin ve adil mücadelenin önemine inanmış insanlar olduk. Sahadaki tüm başarılarımız, alın terimizle kazanılmıştır; haksızlığa ya da adaletsizliğe müsamaha göstermeyiz. Yaşanan bu talihsiz olay, bizim için büyük bir ders niteliğindedir ve gelecekte çok daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

"ADIMIZ AKLANACAK, İNANCIMIZ TAM"

Bizi tanıyanlar, karakterimize ve spor anlayışımıza olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmedi. Bu zor süreçte yanımızda olan ve bize güvenen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Adımızın tamamen aklanacağına olan inancımız tamdır ve bu süreç sona erdiğinde tekrar yalnızca başarılarımızla anılacağımızı biliyoruz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Demir:

evet futbolcu olarak antrenörün ne kullandığını sorgulamaniz lazim.

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