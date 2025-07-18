Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı

Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen Karim Benzema'nın son hali sevenlerini şaşkına çevirdi. Yıldız oyuncunun sakallarının uzadığı, saçlarında ve sakallarında beyazların çıktığı ve yüz hatlarında kırışıklıklar olduğu gözlemlendi. Hayranları, Benzema'nın Arabistan'da yaşlandığını dile getirdi.

Son iki sezondur Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad forması giyen 37 yaşındaki yıldız futbolcu Karim Benzema, attığı gollerden sonra antrenmandaki görüntüsüyle gündeme geldi.

ARABİSTAN'DA 10 YAŞ YAŞLANDI

Takımıyla yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Benzema'nın son hali sevenlerini şaşırttı. Benzema'nın sakallarını uzattığı görüldü. Fransız yıldızın ayrıca saçında ve sakallarında beyazlar çıktığı gözlemlendi. Ayrıca yüz hatlarındaki kırışıklıklarda sevenlerinin gözünden kaçmadı.

HAYRANLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Benzema'nın son görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirirken büyük bir üzüntü de yaşattı. Sevenleri, Benzema'nın Real Madrid döneminde ne kadar formda ve fit olduğunu vurgularken, Suudi Arabistan'da fiziksel ve ruhsal olarak çöküntü yaşadığını ifade etti. Benzema'nın son görüntüleri dünya basınında birçok kez paylaşıldı.

İşte Benzema'nın son hali;

Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Benzemazzzz kii mmm se sana taavvrına hayraaann olayımmm

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Prime Döneminde Muadili Yoktu. Gerçek Bir 9

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi

Komisyon için ilk adım atıldı! Bir parti üye vermeyecek
Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor

Beşiktaş'a bahaneler sunup durmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.