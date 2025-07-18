Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı

Son iki sezondur Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad forması giyen 37 yaşındaki yıldız futbolcu Karim Benzema, attığı gollerden sonra antrenmandaki görüntüsüyle gündeme geldi.

ARABİSTAN'DA 10 YAŞ YAŞLANDI

Takımıyla yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Benzema'nın son hali sevenlerini şaşırttı. Benzema'nın sakallarını uzattığı görüldü. Fransız yıldızın ayrıca saçında ve sakallarında beyazlar çıktığı gözlemlendi. Ayrıca yüz hatlarındaki kırışıklıklarda sevenlerinin gözünden kaçmadı.

HAYRANLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Benzema'nın son görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirirken büyük bir üzüntü de yaşattı. Sevenleri, Benzema'nın Real Madrid döneminde ne kadar formda ve fit olduğunu vurgularken, Suudi Arabistan'da fiziksel ve ruhsal olarak çöküntü yaşadığını ifade etti. Benzema'nın son görüntüleri dünya basınında birçok kez paylaşıldı.

İşte Benzema'nın son hali;