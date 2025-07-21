Belinay Gündoğdu, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye Şampiyonu Oldu

Belinay Gündoğdu, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye Şampiyonu Oldu
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Manisalı atlet Belinay Gündoğdu, Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliği'nde 60 metre yarışında 8.02 saniyelik süresiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gündoğdu'nun başarısının Manisa'nın spor potansiyelini gösterdiğini belirtti.

Manisalı atlet Belinay Gündoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliği yarışlarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliği yarışlarında, Manisa'yı başarıyla temsil eden genç sporcu Belinay Gündoğdu, 60 metre yarışında 8.02 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.

Tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıkan Belinay, elde ettiği bu büyük başarıyla Manisa'nın gururu oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, genç sporcunun başarısından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Belinay Gündoğdu, elde ettiği bu birincilikle Manisa'nın spor potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Öztürk, ayrıca geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirme hedefi doğrultusunda altyapı çalışmalarına ve genç yeteneklerin desteklenmesine devam edeceklerini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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