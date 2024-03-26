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Belekoma Tayfa, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

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1969 Bilecik Spor Kulübünün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, Ramazan ayında da güzel bir projeye imza attı.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübünün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, Ramazan ayında da güzel bir projeye imza attı. Bilecik'in en büyük sivil toplum örgütü olan grup, kendi aralarında topladıkları paralarla Ramazan kolisi alıyor. Bu kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan Belekoma Tayfa Tribün Lideri Mert Pekcan, tüm taraftarlara bir çağrıda bulunarak, "Belekoma Tayfa olarak ve organizasyonumuza katılan ilimizde farklı renklere gönül veren diğer taraftar gruplarımız ile birlikte, kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının hepimize güzellikler getirmesini diliyoruz. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayında bizler ihtiyaç sahibi olan ailelerimizi komşularımızı yalnız bırakmamak adına bir oluşuma girdik. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla başlatmış olduğumuz Ramazan kolisi dağıtımı organizasyonumuzda bizlere az çok demeden destek veren bütün herkese teşekkür ediyoruz ve ilimizin ortak paydası birleştirici gücü olan şehrimizi tek çatı altında toplayan Bilecikspor'umuz var olduğu sürece bu şehrin en büyük sivil toplum örgütü olan Belekoma Tayfa olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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