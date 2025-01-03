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Belçikalı futbolcuya polis şiddeti ve ırkçı muamele

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Belçikalı futbolcu Stephane Omeonga, İsrail seyahati sırasında Roma'da ırkçı bir muameleye uğradı. Yaşadıklarını anlatan Omeonga'nın uçak içinde gözaltına alındığı görüntüler şok etkisi yarattı.

Bir dönem Genoa, Avellino ve Pescara gibi takımlarda forma giyen ve şu anda İsrail'in Bnei Sakhnin ekibinde oynayan Omeonga, Belçika'dan Tel Aviv'e seyahati sırasında Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda beklenmedik bir şekilde uçaktan zorla indirildi.

KARA LİSTEDE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

İddiaya göre, kendisi İsrail'in kara listesinde olmakla suçlandı. Olay sonrası polis tarafından darp edilip tutuklanan Omeonga'nın yaşadıkları sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme oturdu.

"IRK AYRIMCILIĞI"

Stephane Omeonga, yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşmadan önce beş gün boyunca sessiz kaldığını belirterek, "Bugüne kadar konuşmak istemedim çünkü her şeyin doğru olduğundan emin olmak istedim. Ancak bu yaşananlar tamamen yanlış ve düpedüz ırk ayrımcılığıdır" dedi.

Noel tatilinde Belçika'da olduğunu ve 25 Aralık'ta İsrail'e dönüş yolculuğu sırasında Roma'da aktarma yaptığını ifade eden futbolcu, "Check-in sırasında, sınır kontrolünde veya biniş kapısında herhangi bir sorun bildirilmedi. Ancak uçak kalkmak üzereyken bir görevli yanıma geldi ve pasaportumda bir sorun olduğunu söyleyerek uçaktan inmemi istedi. Durumu açıklamasını talep ettim, ancak herhangi bir açıklama yapmadan beni polisi çağırmakla tehdit etti. Her şey bu noktada kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

"POLİS BENİ DÖVDÜ"

Olayın daha da çirkinleştiğini belirten Omeonga, "Tanıkların göremeyeceği bir noktaya götürüldüm. Burada yere yatırılarak darbedildim. Polislerden biri dizini başıma bastırdı. Daha sonra kelepçelenip bir arabaya bindirildim. Ambulans geldiğinde şoktaydım ve sağlık görevlilerinin sorularına cevap veremeyecek durumdaydım" dedi.

Belçikalı futbolcuya polis şiddeti ve ırkçı muamele
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre null:

sorsan Hristiyanlık sevgi Dini merhamet Dinj bir tane musluman ülkesinde siyahiye polis böyle yapıyor mu cunku İslamiyet gerçek Din Hristiyanlık yahudilik hepsi kuralları değiştirilmiştir Dinlerdir ki suanki İncil hz İsa zamanındaki İncil değil hz isa göğe yukseldikten yıllar sonra bazı kişiler tarafından rivayetlere söylemlere dayanarak yazılmıştır hz İsa Allah in oğludur yazılı İncili yazan kişi hz isa yi hiç görmemis sadece rivayetlere ve anlatimlara dayanarak yazmıştır suan 4 tane İncil var ya bir kitap 4 tane farklı olur mu bak Kuran bir tanedir heryerde Ayni Kuran ama İncil 4 farklı çeşidi var ve bu 4 unun De yazanlar hz isa yi gormemjs kişiler rivayetlere göre yazmışlar bu yuzden tüm hristiyanlari İslama davet ederim cunku tanri da bir Din de birdir zaten Akıl der ki eger Yaratıcı bir ise Din de bir olmak zorundadır.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Aynı muamele burayada lazım tecavüzcüler çocuk katilleri kadın katilleri için

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