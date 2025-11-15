Bekle bizi Dünya Kupası! A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi

Haberler

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında sahasında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla birlikte grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek play-off oynama hakkı kazandı. Milliler, İspanya'yı 7 farkla mağlup ederse Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacak.

  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynamayı garantiledi.
  • Türkiye, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek puanını 12'ye yükseltti.
  • Türkiye'nin son maçta İspanya'yı 7 farkla yenmesi durumunda grubu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı sağlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Türkiye, 2-0'lık skorla kazandı.

KEREM'İN VURUŞU KALEYİ BULMADI

12. dakikada milli takımın sol taraftan gelişen atağında Kenan Yıldız, rakibini geçerek ceza alanına girdi. Kenan'ın pasında altıpas önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE ÖNDEYİZ

16. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Ceza alanı dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak, barajdan döndü. Maçın hakemi, pozisyonda elle oynandığını tespit ederek penaltı kararı verdi. 18'inci dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Mitov ve topu ayrı köşelere gönderdi.

KALECİDEN ŞIK KURTARIŞ

22. dakikada milliler ikinci gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şık vuruşunda, kaleci Mitov sol tarafına uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

Karşılaşmanın 56. dakikasında geliştirdiğimiz hızlı atakta Oğuz Aydın topu sağ kanattan getirdi. Yaptığı ortada Kerem kafayı vurdu, top çok az farkla üstten dışarı gitti.

BURSA'DA FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 83. dakikasında Türkiye, aradığı ikinci golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Bulgaristanlı futbolcu Atanas Chernev ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı.

AY-YILDIZLILAR PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı milli takımımız kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselten Ay-yıldızlılar, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek play-off oynama hakkı kazandı. Bulgaristan ise 0 puanda kaldı. Grubun son maçında Türkiye, deplasmanda İspanya'ya konuk olacak. Bulgaristan, sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak.

GRUBU BİRİNCİ BİTİRMEK İÇİN TEK ŞANS

A Milli Takımımız, son maçta İspanya'yı 7 farkla yenmesi durumunda grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı sağlayacak. Millilerimiz, grubu ikinci bitirmesi durumunda Dünya Kupası'na katılmak için play-off müsabakalarına çıkacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Evet 15 fark olmayacak bir şey değil olabilir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

tebrikler

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
