Bayburt Üniversitesi ÜniLig Dart Şampiyonasında Şampiyonluk Dereceleri Kazandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) 22-23 Şubat tarihlerinde birçok branşla eş zamanlı düzenlediği ÜniLig Dart Şampiyonasında mücadele eden Bayburt Üniversitesi öğrencileri, Bowling'de olduğu gibi şampiyonluk dereceleri kazanarak 'Şampiyonların Üniversitesi' ünvanına yaraşır başarılar sergilediler.

Erkeklerde 46, kızlarda 33 sporcunun yarıştığı şampiyonanın Bireysel Erkekler kategorisinde şampiyon olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Turan Delice altın madalyaya uzanırken, Bireysel Kızlar kategorisinde yarışan öğrenci Meltem Çetinkaya elde ettiği üçüncülük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler Eşli kategorisinde yarışan öğrenciler Turan Delice ve Kerem İdareci de üçüncü olarak kazandıkları bronz madalya ile Bayburt Üniversitesinin şampiyonadaki toplam madalya sayısını 3'e çıkardılar. Böylece Turan Delice madalyada 'duble' yaparak bireysel performans bakımından Bayburt Üniversitesinin başarı karnesini güçlendirdi.

Öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Federasyon düzeyinde Başkanlık görevini ifa ettiğim Dart ve Bowling disiplinlerinde elde edilen başarılarla gurur duyuyor; öğrencilerimize, 'Şampiyonların Üniversitesi' vizyonunu yukarılara taşıyan emekleri için şükranlarımı iletiyorum. Eş zamanlı düzenlenen iki şampiyonada neredeyse tüm madalyaları toplayan öğrencilerimiz, her zaman olduğu gibi "madalyalar yine sahiplerini buldu" diyebileceğimiz performanslarını sergilediler. Her geçen gün güçlenen hedeflerimiz, sürdürülebilir başarı yönetimimiz sayesinde inşa ettiğimiz ekole uluslararası tanınırlık kazandıracaktır." dedi. - BAYBURT