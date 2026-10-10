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Bayburt, Amatör Spor Haftası'nda 2025 il karnesinde Türkiye ikincisi oldu

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Bayburt, Amatör Spor Haftası'nda 2025 il karnesinde Türkiye ikincisi oldu
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Bayburt'ta 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında Yeni Spor Salonu'nda program düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, kentte 29 milli sporcu ve 12 spor tesisi olduğunu, Bayburt'un 2025 İl Müdürlükleri Karnesi'nde Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

Bayburt'ta 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında Yeni Spor Salonu'nda program düzenlendi. Etkinlikte jimnastik, tekvando, güreş ve judo branşlarında gösteriler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda protokol konuşmaları yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, konuşmasında kentteki spor faaliyetleri, sporcu sayıları ve tesislere ilişkin bilgi verdi.

Bayburt'ta boks branşında 9, bilek güreşinde 8, bilardoda 4, badminton branşında 2, judo, bowling ve dart branşlarında ise 2'şer olmak üzere toplam 29 milli sporcu bulunduğunu belirten Köse, kentte 55 aktif spor kulübü, 9 bin 595 sporcu ve 12 bin 239 lisanslı sporcu olduğunu söyledi.

İl genelinde spor salonları, yüzme havuzları, sentetik sahalar, stat ve cirit sahasının da aralarında bulunduğu 12 spor tesisinin hizmet verdiğini aktaran Köse, 4 bin kişilik spor salonunun tamamlanarak hizmete açıldığını, modern standartlarda inşa edilen cirit sahasının da geleneksel ata sporlarının yaşatılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Köse, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında geçen yıl 6 bin 596, bu yıl ise bin 539 kişiye yüzme öğretildiğini belirtti. Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesiyle 4 bin 647 gencin taramadan geçirildiğini kaydeden Köse, okul sporlarında 28 branşta 55 okuldan bin 883 sporcunun, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında ise 11 branşta 159 sporcunun mücadele ettiğini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının performansa dayalı değerlendirmesinde Bayburt'un 2025 yılı İl Müdürlükleri Karnesi'nde Türkiye ikincisi olduğunu söyleyen Köse, sporun çocuklar ve gençler için kalıcı bir yaşam biçimine dönüşmesinin önemini vurguladı. Konuşmaların ardından sporcular, farklı branşlarda gerçekleştirdikleri gösterilerle sportif yeteneklerini sergiledi. Amatör sporun gelişimine ve toplumda spor bilincinin artırılmasına katkı sunan programda, sporun sağlıklı yaşam ve gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekildi.

Vali Mustafa Eldivan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve sporcuların katıldığı program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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