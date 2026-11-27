GÜRCİSTAN'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında çıkan tribün olaylarında 'İşgale isyan, Filistin'e özgürlük' pankartı açan Beşiktaşlı taraftarlar, memleketleri Bingöl'e döndü. Taraftarlardan Mazlum Ağırbaş, "Pankartı açmak istediğimiz zaman yakın mesafede hemen orantısız bir şiddetle karşılaştık. Kafama cop darbesi aldım. Biber gazından çok etkilenen arkadaşlar oldu. Ama orada iyi bir birlik ve beraberlik gösterdik. Pankartı vermedik. Türk bayraklı atkılarımızı içeriye almak istemediler" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmasının 25'inci dakikasında Gürcistan polisi, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribüne biber gazıyla müdahale etti. Bingöl'den 19 kişilik ekiple maça giden Beşiktaş taraftar grubu, müdahale sırasında 'İşgale isyan, Filistin'e özgürlük' pankartı açtı.

YUSUF BERİ: PANKARTI TESLİM ETMEDİK

Memleketlerine dönen taraftar grubundan Yusuf Beri, stada girişlerinden itibaren polis müdahalesine maruz kaldıklarını ancak pankartı vermediklerini ifade ederek, "Sabah saat 9 gibi oraya vardık. Oraya vardığımızda zaten başından sonuna kadar polis şiddeti vardı açıkça söylemek gerekirse tahammülsüzlük vardı. Sonra stada girdik. Stada girerken bile sürekli copladılar. İstanbul'dan ve diğer şehirlerden gelen bazı arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Stada girdiğimizde Filistin bayrağı açıldı. Direkt arkadaşlara müdahale ettiler. Çok kötü darp ettiler arkadaşları. Sonra biber gazı başladı. Biz bu pankartı üstte açtık. Üstte açtığımızda bize müdahale ettiler. Pankartı aşağı taşıdık. Büyük bir kavga çıktı. Bizden de bir iki yara alan arkadaşlarımız oldu. Biz pankartı teslim etmedik. Bir nebze olsun Filistin'in yanında olmak, rengimizi belli etmek istedik. Tekrardan ediyoruz. 'Filistin'e özgürlük, kahrolsun İsrail' diyoruz" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR SELAM VERMEYEREK SAHADA EN İYİ DURUŞU SERGİLEDİ'

Dışişleri Bakanlığı'ndan kendileriyle iletişime geçildiğini söyleyen Beri, "Sağ olsunlar bizi Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar. Bir ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Stattan çıktığımızda yine aynı şekilde müdahaleler oldu. Yine gözaltına alınan arkadaşlarımız oldu. Onun dışında sınırda biraz ağır davrandılar, pasaport kontrolünde uğraştırdılar. Sanki İsrail'den Gürcistan'a polis gönderilmiş. Beşiktaşlı oyuncular selam vermeyerek sahada en iyi duruşu sergiledi. Bizi de gururlandırdılar. Böyle bir pankartla onların da fotoğrafının olması bizi mutlu etti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayaklarına sağlık. Çarşı grubu olarak hep zulmün karşısındayız. Her zaman da böyle kalacak" ifadelerini kullandı.

MAZLUM AĞIRBAŞ: TÜRK BAYRAKLI ATKILARIMIZI İÇERİYE ALMAK İSTEMEDİLER

Mazlum Ağırbaş ise hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldıklarını belirterek,

"Biz Türkiye sınırından çıktıktan sonra yani hem Gürcistan halkının hem Gürcistan güvenlik güçlerinin hem fiziksel hem psikolojik olarak bir şiddetine maruz kaldık. Gün içerisinde hep böyle artarak devam etti. Sonunda müsabaka esnasında patlak verdi. Yani üzerinde Türk bayrağı olan atkılarımızı içeriye almak istemediler. Biz yine kıyafetlerimize saklayarak soktuk. Hatta bize 'Bu pankartı açmayın, sizi gözaltına alırlar' dediler ama biz yine de bu riski aldık. Pankartı açmak istediğimiz zaman yakın mesafede hemen orantısız bir şiddetle karşılaştık. Ama orada iyi bir birlik ve beraberlik gösterdik. Pankartı vermedik. En sonunda pankartımızı açtık. Umarım bir nebze de olsa faydası olmuştur. Beşiktaş taraftarı olarak, Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

ERCAN GÜRSAÇTI: ÜÇ DÖRT DEFA KAPATIP AÇTIK

Ercan Gürsaçtı da pankartı stada sokup açmayı başardıklarını dile getirdi. Gürsaçtı, "Pankartı sokmak gerçekten biraz zordu. Biraz da şans yanımızdaydı. Pankartı bir şekilde çok şükür sokabildik. Ki sahaya sokmak yetmiyordu. Mesele aslında onu orada açmaktı. Çok şükür onu da başardık. Her türlü polis müdahalesine karşı bir şekilde açtık pankartımızı. Sadece bir defa değil, üç dört defa kapatıp, açtık. Yani umarım gerekli yerlere gerekli mesajları vermişizdir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı