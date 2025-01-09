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Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, maçın son dakikalarında penaltı kaçırdı. Batshuayi'nin penaltı kaçırması sosyal medyada taraftarların eleştirilerine neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 bitti.

BATSHUAYI PENALTI KAÇIRDI

Galatasaray'da Michy Batshuayi, 90+7'de kullandığı penaltıda kaleci Muhammed Şengezer'i geçemedi. Belçikalı golcü sosyal medyada taraftarlardan eleştiri aldı.

Batshuayi'ye yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

İşte kaçan penaltı;

Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

hakemde kurtaramadı bu tiyatrosarayi bu ne ya her maç penaltı ..neyseki bu beceriksiz atamadı ..iahi adalet

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Haber YorumlarıHakan Kara:

yine mi penalto atmış yeterrrrrrrrrrrrrr nyaa her maç artık saymayı unuttukl her maç penaltı

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Haber YorumlarıMGk:

Oyuna girince verdiği korku yeter. ne olmuş penaltı kaçırmışsa millet de eleştirmeye yer arıyor

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

gönderin bunu, maç sonunda hiç üzgün bir hali de yoktu !! aldığı paralar buna fazla özgüven katmış.

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Haber Yorumlarımehmet taşkın:

Bariz şike başka ne bekliyorsunuz

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

kaçıracağını adım gibi biliyordum maçı izlerken. mertens ya da sara atmalı penaltıyı. santraforun penaltı atma gibi bir zorunluluğu yok ki.

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

şikeli maç 1/2olmasin diye atmadılar bahisciler öyle isyedi

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Haber YorumlarıMurat Sarıal:

birkac mac oncede atamamıstı neden ona attırıyorlar ısrsrla. normal atamadıgı golü penaltıdan atmak istiyor uyanık

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