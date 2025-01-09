Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, maçın son dakikalarında penaltı kaçırdı. Batshuayi'nin penaltı kaçırması sosyal medyada taraftarların eleştirilerine neden oldu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 bitti.
BATSHUAYI PENALTI KAÇIRDI
Galatasaray'da Michy Batshuayi, 90+7'de kullandığı penaltıda kaleci Muhammed Şengezer'i geçemedi. Belçikalı golcü sosyal medyada taraftarlardan eleştiri aldı.
Batshuayi'ye yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
İşte kaçan penaltı;