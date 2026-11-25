İBRAHİM TOPRAK / ÖMER YASİN ERGİN - Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve farklı hayat hikayelerine sahip engelli kadın sporcular, Batman'da aynı takımda buluşarak oturarak voleybolda Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Kimi ev hanımı, kimi memur, kimi de özel sektörde çalışan kadın sporcular, Batman Ampute Spor Kulübü Oturarak Voleybol Kadın Takımı bünyesinde sportif başarı elde etmeyi ve kendileri gibi engelli bireylere örnek olmayı amaçlıyor.

Süper Lig'de 2024 yılında mücadele etme hakkı kazanan kulüp, ilk sezonunda kadın ve erkek sporculardan oluşan karma kadroyla mücadele etti.

Bu yıl kadın sporculardan oluşan kadrosuyla yoluna devam eden kulüp, gözünü Avrupa'ya çevirdi.

Kadrosunda milli sporcuların da yer aldığı takım, Nisan 2027'de Almanya'da düzenlenecek Paravolley Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

"Gümbür gümbür geliyoruz"

Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı Başantrenörü ve Batman Ampute Spor Kulübü Antrenörü Mohsen Zandi, AA muhabirine, kadın oturarak voleybolunun Türkiye'de gelişme aşamasında olduğunu söyledi.

Kadın milli takımının 2021 yılında oluşturulmaya başlandığını belirten Zandi, kadın sporcu sayısının az olması nedeniyle takım kurmakta zorlandıklarını ifade etti.

Kulüp yöneticileriyle birlikte kadın sporculardan oluşan bir takım kurmaya karar verdiklerini anlatan Zandi, takımda şu anda 2'si yabancı 14 oyuncunun bulunduğunu aktardı.

Türkiye'yi "2027 Paravolley Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası"nda temsil edecekleri bilgisini veren Zandi, "2027'nin nisan ayında Almanya'da düzenlenecek müsabakalara katılacağız. İnşallah başarılı bir şekilde oradan döneriz." dedi.

"Filenin Sultanları"nın uluslararası başarılarının kendilerine örnek olduğunu dile getiren Zandi, "Türkiye'de voleybol branşında 'Filenin Sultanları' dünya genelinde ses getiriyor. Engelli kızlarımızda da öyle bir potansiyel var. 'Normal voleybolda o noktaya geldik engellilerde neden gelemiyoruz?' dedik. Kızlarımızı en zirveye taşımaya kararlıyız. Ampute kadınlarımızla gümbür gümbür geliyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene çalışmalara yeni başladık ancak önümüzdeki senelerde daha çok başarıya ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız"

Batman Ampute Spor Kulübü Başkanı Vedat Çoban da doğuştan bedensel engelli olduğunu, 2014 yılından bu yana Batman'da engelli bireylerin spora ve sosyal hayata katılması için çabaladıklarını aktardı.

Kulüp olarak engelli kadınların spora katılımının yanı sıra özgüven kazanmalarına ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarına önem verdiklerini ifade eden Çoban, şöyle devam etti:

"Burada sadece spor yapmıyoruz engellilerimizin öz güvenlerini artırıyoruz, hayata bakış açılarını değiştirmeleri, sosyal hayata katılmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Takımımızda Trabzon ve İzmir dahil ülkenin farklı illerinden gelen sporcular var. Ülkemizin dört bir yanından gelen engelli sporcular kulübümüz bünyesinde bizimle çalışıyor. Yaş ortalaması 23-35 arasında. Oyuncularımıza güveniyoruz. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sporcuların arasında ev hanımı, memur, özel sektör çalışanları da var."

Oturarak Voleybol Kadın Takımı sporcularının Avrupa'da mücadele edecek olmasının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Çoban, "Filenin Sultanları'nın yaptığını bizim engelli sporcularımız da yapar. Euroleague'de takımımızın şampiyon olacağına yüzde yüz eminiz. Kulüp olarak hep ilklerin peşindeyiz. Biz ilki gerçekleştireceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağımıza yürekten inanıyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkese bir umut olmak isterim"

Takımda yer alan Aleyna Oruç (18) ayakta voleybol oynadığı dönemde bir kulüpte yer almak istediğini ancak engeli nedeniyle bunun mümkün olmadığını anlattı.

Oruç, şunları aktardı:

"Normalde 11 yaşından beri ayakta voleybol oynuyorum. Sadece antrenmanlara gidip bir kulübe giremeyerek oynadım diyebilirim. Kimse bir engelliyi alarak oynatma riskine girmek istemiyordu. Liseye başladığımda lise hocam sağ olsun beni gördü. Onlara bir takıma girmek istediğimi söyledim. Lisenin başında voleybola başladım. Lise bitti ve halen buradayım. Neredeyse 5 sene oldu. Çok güzel anılar biriktirdim burada. Umarım daha da güzel anılar ve şampiyonluklar biriktiririm."

Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk yaşamak istediğini anlatan Oruç, engelli kadınların sosyal hayattan uzaklaşmamaları gerektiğini ifade ederek "Eve kapanan, yapamıyorum deyip köşeye çekilen çoğu insanın açığa çıkmasını her zaman isterim. Herkese bir umut olmak isterim. Eve kapanmak hiçbir fayda sağlamıyor. Kadınlar ve engelliler olarak bu tabuları yıkmak için varız. Bu nedenle bu branştayız ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil ediyoruz." diye konuştu.

"6 yıldır milli takımda rol model oluyorum"

Takım oyuncularından İlke Naz Hoş (22) da 6 yıl önce oturarak voleybol ile tanıştığını anlattı.

Engelli olmasından dolayı bir dönem kendisini sosyal hayattan uzak tuttuğunu aktaran Hoş, voleybol sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Hoş, spora Mersin'de başladığını, ardından milli takım kamplarına katılarak milli sporcu olduğunu ifade ederek, bu yıl Batman Ampute Spor Kulübüne katıldığını kaydetti.

Hoş, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Birçok kişi kendisini eve kapatıyor, engelini saklıyor ve kendine bir yol bulamayacağını düşünüyor. Bunu sporla aşabilirler çünkü ben de onlardan biriydim. Eve kapanıyordum, engelimi saklıyordum. Spora başladım ve öz güvenim yerine geldi, hedeflerimi yerine getirmeye başladım. 6 yıldır milli takımda bazı kişilere rol model oluyorum. Bu sayede örnek alanlar, yazanlar, merak edenler oluyor ve bu branşa insanları teşvik etmiş oluyoruz. Pes ederek olmuyor, çabalamamız gerekiyor. Şu anda hedefimiz Batman kulübü olarak hem Türkiye'yi temsil etmek hem de bu sporu birçok yere duyurabilmek, Türkiye'de dile getirebilmek, birçok sporcuya ümit olabilmek. Daha çok ön plana çıkmak istiyoruz."

Avrupa'da Türkiye'yi ve Batman'ı temsil edecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Naz Hoş, "Hayatımızda engel diye bir şey yoktur. Engel tamamen bizim zihnimizde ve içimizdedir. Onları aşabilirsek her şeyi başarabiliriz. Birinci geleceğiz, tüm Türkiye'ye ismimizi duyuracağız ve dünyada da bayrağımızı dalgalandıracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA