Batman'da düzenlenen boks turnuvasında birincilik elde eden genç sporcu Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Batman'da düzenlenen boks turnuvasında birinci olan 18 yaşındaki Taha Yasir Sağlık, Türkiye şampiyonasına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Babasının boks antrenörü olması avantajını yaşayan Sağlık, hedefinin Türkiye şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirtti.

Batman'da düzenlenen boks turnuvasında bölge birincisi olan 18 yaşındaki Taha Yasir Sağlık, Türkiye şampiyonasına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özel bir spor işletmesinde boksör antrenörlüğü yapan babasının yönlendirmesiyle boksa başlayan Sağlık, geçen yıl Şeker Spor Kulübü bünyesine alındı.

Babasının gözetiminde antrenman yapan Sağlık, Türkiye Boks Federasyonunca 17-19 Kasım'da Batman'da düzenlenen " Cumhuriyet'in100. Yılı Boks Turnuvası"nda 54 kiloda bölge şampiyonu oldu.

Daha önce de Türkiye genelinde dereceler elde eden Sağlık, 3 ay sonra katılacağı Türkiye şampiyonasında da birinci olarak altın madalya kazanmak istiyor.

Sağlık, babasının boks antrenörü olmasının avantajını yaşadığını söyledi.

Babasının tecrübelerini kendisine aktardığını anlatan Sağlık, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettim. 3 ay sonra yapılacak Türkiye şampiyonasında da başarılı olmak için günde 2 saat antrenman yapıyorum. Hedefim ilk Türkiye şampiyonluğumu kazanmak. Avrupa şampiyonalarına katılmayı çok istiyorum. Babam çalışma programımı belirliyor. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçiyor."

Baba Hikmet Sağlık ise "Taha 7 yaşından bu yana boks yapıyor. Antrenmanlarını benimle yapıyor. Başarılı bir sporcu. Oğlumu önümüzdeki dönemde yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlıyorum. İnşallah başarılı olacaktır." dedi.