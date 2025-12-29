Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel laboratuvar sonuçlarının temiz çıktığı haberlerine ilişkin soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmadığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin SARAN hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin "özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır.

Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etmek", "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" ve "Uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrışmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Saran'ın Göktürk'teki evinde ve Çanakkale Asos'taki çiftliğinde Jandarma ekipler tarafından detaylı arama yapılmıştı. Türkiye'ye dönüşün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kadarı bulunan Saran'ın test sonucunda kokain maddesi pozitif çıkmıştı. Ardından Saran 24 Aralık günü gözaltına alınmıştı. İkinci kez savcıya ifade veren Saran imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.