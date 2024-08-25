Yusuf Dikeç'in annesiyle ilgili çirkin yorumlar! Neyse ki Elon Musk hepsine haddini bildirdi

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in sosyal medyada annesiyle paylaştığı fotoğrafa çirkin yorumlar yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" derken, Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesine methiyeler dizdi. Musk, "Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum." dedi.

YUSUF DİKEÇ, ANNESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından annesiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Dikeç fotoğrafa, "En değerlim" notunu düştü.

ÇİRKİN YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Dikeç'in paylaşımına gelen çirkin yorumlar tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın altına, Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bazı kullanıcılar da, "Sil şunu", "Avrupa'ya küçük düştük", "Bizi Arap sanacaklar" şeklinde yorumlarda bulundu.

ELON MUSK'TAN DESTEK: ONA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

Sosyal medya platformu Twitter'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk ise, Yusuf Dikeç'in annesine övgüler dizdi. Dikeç'in paylaşımına yorum yapan Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.