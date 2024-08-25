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Yusuf Dikeç'in annesiyle ilgili çirkin yorumlar! Neyse ki Elon Musk hepsine haddini bildirdi

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2024 Paris Olimpiyatları'nda eli cebinde yaptığı atışla ülkemize gümüş madalya getiren milli atıcımız Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı bir fotoğrafa çirkin yorumlar geldi. Bir kullanıcı, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, milyarder iş insanı Elon Musk ise, "Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum." diyerek Dikeç'e destek verdi.

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in sosyal medyada annesiyle paylaştığı fotoğrafa çirkin yorumlar yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" derken, Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesine methiyeler dizdi. Musk, "Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum." dedi.

YUSUF DİKEÇ, ANNESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından annesiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Dikeç fotoğrafa, "En değerlim" notunu düştü.

Başörtüsünü hazmedemediler!

ÇİRKİN YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Dikeç'in paylaşımına gelen çirkin yorumlar tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın altına, Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bazı kullanıcılar da, "Sil şunu", "Avrupa'ya küçük düştük", "Bizi Arap sanacaklar" şeklinde yorumlarda bulundu.

Başörtüsünü hazmedemediler!

ELON MUSK'TAN DESTEK: ONA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

Sosyal medya platformu Twitter'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk ise, Yusuf Dikeç'in annesine övgüler dizdi. Dikeç'in paylaşımına yorum yapan Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Başörtüsünü hazmedemediler!

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Paris Olimpiyatları Sosyal Medya Elon Musk Dünya Gümüş Paris Spor Teknoloji Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (21)

Özcan Özcan:

YUSUF ABİM SEN ALDANMA SEN BİZİM GURURUMUZSUN.SEN DE AİLEN DE BAŞIMIZIN TACIDIR.

581
9
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M Y:

Evlat değil Aslan yetiştirmiş Ellerinden öpüyorum.

484
6
yanıtYanıtla
salih bulut:

öz benliğini kaybetmiş bir toplum artık bitmiştir öz değerlerimizden utanır olmuşuz yazık

408
7
yanıtYanıtla
Mehmet Kan:

Bazılarının anneleri belli olmadığı için böyle yorumlar yapmaları normal.

379
4
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Mehmet Vatandaş:

Utananlar dönüp kendilerine baksın, Yusuf kardeşim annemizin ellerinden öpüyorum

223
3
yanıtYanıtla
VEFA:

Vicdan ve merhamet sahibi olsun, insan olsun yeter. Başı, saçı, örtüsü, kıyafeti, kıyafetsizliği kimseyi alakadar etmez. Patavatsız insan nerede olursa olsun kayda değer insan değildir!..

190
4
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ismail bey :

Atatürk gençliğe hitabede sadece harici bedhahlar dememiş, Dahili bedhahlar derken onun adını kullanan din ve ülke düşmanlarını da kastetmiş...Kurtuluş savaşına insanlar mini etekle gitmedi...

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3
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Fatih Daldal:

Dünyaya dogru rezil olduk bir altın madalya bile alamadık.

18
96
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sade vatandaş:

bazı insan çeşitleri başkalarınında kendi dünya görüşüne göre yaşamasını istiyor başı açık veya kapalı iki tarafta birbirinden aynı şeyi talep ediyor ama kimi mercimek çorbası sever kimi benim gibi mis gibi kokmuş bol sirkeli sarmısaklı işkembe çorbası ama ağzımda diş yok artık işkembe çorbası içemiyorum

49
5
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Cemal Karatay:

Gerçek Elon Musk değil parodie hesabı. Haberi yapan arkadaşlar gerçekten işini çok iyi yapmış, tebrikler. Liyakat dedikleri bu herhalde.

26
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