Türk Telekom: 93-80 - Haberler

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Türk Telekom: 93-80

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türk Telekom: 93-80

SALON: StoziceHAKEMLER: Benjamin Jimenez, Marcin Kowalski, Eduard UdyanskyyCEDEVITA OLIMPIJA: Blazic 20, Dragic 14, Ferrell 11, Omic 15, Muric 7, Pullen 14, Ejim 7, Auguste 5TÜRK TELEKOM: Perez 9, Clemmons 14, Erdi Gülaslan 12, Ellis 9, Johnson 16, Dawkins 15, Berk Demir, Can Öğüt 5,...

SALON: Stozice

HAKEMLER:  Benjamin Jimenez, Marcin Kowalski, Eduard Udyanskyy

CEDEVITA OLIMPIJA: Blazic 20, Dragic 14, Ferrell 11, Omic 15, Muric 7, Pullen 14, Ejim 7, Auguste 5

TÜRK TELEKOM: Perez 9, Clemmons 14, Erdi Gülaslan 12, Ellis 9, Johnson 16, Dawkins 15, Berk Demir, Can Öğüt 5, Dorukhan Engindeniz

1'İNCİ PERİYOT: 29-16

DEVRE: 60-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-52

EuroCup Sekizli Finali'nde Türk Telekom, deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 93-80 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Jaka Blazic oldu. 


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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