Türk Telekom: 93-80

SALON: Stozice

EuroCup Sekizli Finali'nde Türk Telekom, deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 93-80 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Jaka Blazic oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor