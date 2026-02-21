40. Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinin basın toplantısı yapıldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak 40. Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinin basın toplantısı gerçekleştirildi.

40. Erkekler Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu organizasyonun basın toplantısı da müsabakanın oynanacağı salonda gerçekleştirildi. Toplantıya Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takım kaptanları Yiğit Arslan ve Melih Mahmutoğlu katıldı.

Sarunas Jasikevicius: "Sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmak isteyeceğiz"

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Jasikevicius, her şeyden önce tekrar bir final oynayacakları için heyecanlı olmaları gerektiğini söyleyerek sözlerine başladı. Litvanyalı başantrenör, "Kesinlikle karşımızda harika bir takım olacak, bunu biliyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmak isteyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Geçmişte olan mücadelelerin burada bir yansıması olacağını düşünmüyorum"

Bu maçın geçmişte oynanan mücadelelerin bir yansıması olacağını düşünmediğini aktaran Jasikevicius, "Aslında yarın 40 dakikalık yeni bir mücadele olacak. Burası yepyeni bir kulvar. Burada galibiyete giden detaylar; savaşma ruhu, ortadaki topların kazanılması. Daha fazla kazanmayı isteyen ve buna önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum. Özellikle savaşma ruhunun altını çizmek isterim. Geçmişte olan mücadelelerin burada bir yansıması olacağını düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Dusan Alimpijevic: "Onlar karşısında galip gelmek için yüzde yüzümüzden fazlasını vermemiz gerekecek"

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de önemli bir finalde, önemli bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyleyerek, "1 yıl içerisinde 4. kez karşılaşıyor olacağız. Birbirimize karşı son derece aşina olduğumuzu söyleyebilirim. Takım sistemi olarak birbirimiz iyi tanıdığımızı söyleyebilirim. Fenerbahçe gibi bir takımla oynadığımız için son derece mutluyuz. Son Euroleague şampiyonu ve Avrupa'da da sezonun en dominat performanslarından birini gösteren bir takımla oynuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çok iyi bir takım. Çok iyi bir koça sahipler. Onlar karşısında galip gelmek için yüzde yüzümüzden fazlasını vermemiz gerekecek" sözlerini kullandı.

"Kendi eforumuzu ve mücadelemizi vererek kazanmaya çalışacağız"

Her maçın farklı bir hikayesinin olduğunun altını çizen Alimpijevic, "Farklı bir mücadele ve farklı dinamikler içeriyor. Artılar ve eksikler üzerinden bakıldığında etraflıca değerlendirdik ama biz bu sezonun geride kalan bölümünde oynadığımız basketbolu en iyi şekilde oynayıp, kendi eforumuzu ve mücadelemizi vererek kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ante'nin de çeyrek finale yetişmesini ümit ediyoruz"

Geçtiğimiz günlerde küçük bir operasyon geçiren Ante Zizic ile ilgi de konuşan Alimpijevic, "Bu küçük operasyon kararını kupadan bir süre önce bilinçli olarak aldık. Ante Zicic'in çeyrek finallere yetişmesi için operasyonu geçirmesinde fayda gördük. Kalan kadromuz ve oyuncularımız kalan süre için yeterli ve zaten milli ara da var. Mevcut kadromuzun yeterli olduğunu düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. Ante'nin de çeyrek finale yetişmesini ümit ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı

Melih Mahmutoğlu: "Yarın burada her sporcunun oynamak isteyeceğini bir atmosfer olacak"

Tekrardan Türkiye Kupası finalinde olmanın gurur verici olduğunu belirten Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Özellikle Beşiktaş gibi değerli bir takımla 4. finalimizi oynayacağız. Onlara da şimdiden başarılar ve tebrikler diliyorum. Yarın da burada her sporcunun oynamak isteyeceği güzel bir atmosfer olacağını inancım tam. Çünkü iki takım taraftarının da olduğu bu maçta herkes sahada olmak ister. Biz de bunu yaşayacağımız için şimdiden heyecanlıyız. Beşiktaş'a da şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yiğit Arslan: "Umarım bu sefer kazanan taraf biz oluruz"

Birkaç senedir iyi bir seviyede performans gösterdiğini vurgulayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı kaptanı Yiğit Arslan, "Öncelikle tüm İslam ailesinin ramazanını kutluyorum. Şu an Euroleague'in lideri, geçen senenin şampiyonuyla karşılaşacağız. Kendimizi bu seviyelerde son birkaç senedir gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi durumdayız. İyi bir rakibe karşı güzel bir maç olacak. Futbol maçıyla denk gelen bir durum oldu. Taraftarlarımızın bizi burada en iyi şekilde destekleyeceğini biliyorum. Onlara da takım olarak çağrılarımızı sunuyoruz. Çok güzel bir mücadele olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar. Umarım bu sefer kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu. - İSTANBUL

