Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 Sezonu Fikstürü Çekildi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür kura çekimi gerçekleştirildi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine; TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Egemen, Dr. Yılmaz Argüden, Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Başkan Vekili Harun Erdenay "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, sahip olduğu güçlü kulüp yapısı, kaliteli oyuncuları ve basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle Avrupa'nın en iyi ligleri arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon ligimizden 11 takımımız Avrupa sahnesinde ülkemizi temsil edecek. Bu vesileyle Avrupa'da ülkemizi ve ligimizi temsil edecek tüm kulüplerimize bir kez daha başarılar diliyorum. Bugün gerçekleştireceğimiz fikstür kura çekimiyle birlikte, yeni sezonun heyecanını hep birlikte yaşamaya başlıyoruz. 2026-2027 sezonunun sahadaki rekabetin yanı sıra fair play anlayışı, karşılıklı saygı ve sporun birleştirici ruhuyla öne çıkan bir sezon olmasını diliyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak ligimizin marka değerini daha ileriye taşımak, kulüplerimizin gelişimine katkı sağlamak ve basketbolumuzu her alanda güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ligimize değerli katkılar sunan isim sponsorumuz Türkiye Sigorta'ya, yayıncımız BeIN Sports'a, kulüplerimize destek veren sponsorlara, karşılaşmalarımızı takip eden basın mensuplarına ve sezon boyunca tribünleri doldurarak takımlarının yanında olan basketbolseverlere teşekkür ediyorum. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimiz, sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve basketbol camiamız için sağlıklı, başarılı ve güzel geçmesini temenni ediyorum. Fikstür kura çekiminin hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Geride bıraktığımız sezon boyunca büyük bir heyecana, üst düzey rekabete ve unutulmaz mücadelelere tanıklık ettik. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe'yi bir kez daha tebrik ediyor, ligimizin yeni ekipleri Çayırova Belediyesi ve Pizzabulls Bordo Bandırma'ya hoş geldiniz diyorum. Ligimize değer katan tüm kulüplerimizi, sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekiplerimizi de kutluyorum" dedi.

Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe

Galatasaray MCT Technic - Çayırova Belediyesi

Türk Telekom - Karşıyaka

Trabzonspor - Bursaspor Basketbol

Anadolu Efes - Beşiktaş

Tofaş - Pizzabulls Bordo Bandırma

Aliağa Petkim Spor - Yukatel Denizli Basket

Glint Körfez Basket - Esenler Erokspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı