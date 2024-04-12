Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka-Reeder Samsunspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Ekmas (Ülker Spor ve Etkinlik)

14 Nisan Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tofaş)

15 Nisan Pazartesi:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Eseneler Erokspor (Kurtdereli)

Yarın:

13.00 Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (BJK Emlakjet)

14.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe Koleji Novotel (Gölbaşı)

16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Altındağ Atatürk)

18.15 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)

14 Nisan Pazar:

14.00 Gaziantep Basketbol-Kapaklıspor (Karataş Şahinbey)

15.45 Pizza Lazza Haremspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Finalspor (90.Yıl)

15 Nisan Pazartesi:

16.00 Çayırova Belediyespor-Konyaspor (Çayırova)