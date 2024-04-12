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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Programı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka-Reeder Samsunspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Ekmas (Ülker Spor ve Etkinlik)

14 Nisan Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tofaş)

15 Nisan Pazartesi:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Eseneler Erokspor (Kurtdereli)

Yarın:

13.00 Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (BJK Emlakjet)

14.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe Koleji Novotel (Gölbaşı)

16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Altındağ Atatürk)

18.15 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)

14 Nisan Pazar:

14.00 Gaziantep Basketbol-Kapaklıspor (Karataş Şahinbey)

15.45 Pizza Lazza Haremspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Finalspor (90.Yıl)

15 Nisan Pazartesi:

16.00 Çayırova Belediyespor-Konyaspor (Çayırova)

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

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