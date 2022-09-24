Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Spor Haberleri Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün karşılaşmaları sona erdi. Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün karşılaşmaları sona erdi. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 5 müsabaka oynandı. Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak. Gıda zehirlenmesi yaşayan Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar ise 26 Eylül Pazartesi gününe ertelendi. Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: A Grubu: OGM Ormanspor-Antalya Güneşi: 77-68 B Grubu: Sigortam.net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 82-69 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 60-73 C Grubu: Ankaragücü Mamak Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 69-86 D Grubu: Depomaxx Haremspor- Semt77 Yalovaspor: 80-92 Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu basketbol Türkiye Ankara Spor Haberler

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