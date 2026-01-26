Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 6 yıl geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın ölümünün üstünden 6 yıl geçti.

Spor dünyası, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020'deki helikopter kazasını unutamadı.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da final serisinin "en değerli oyuncusu (MVP)" ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, basketbolseverleri yasa boğdu.

Dünyanın dört bir yanındaki basketbol sahalarına, sokak duvarlarına Bryant'ın veya onunla özdeşleşen "8" ve "24" sayılarının resimleri yapıldı.

Bryant'ın kurduğu Mamba Spor Akademisi'ndeki basketbol maçına gitmek üzere havalanan helikopter, Calabasas kentinde kaza geçirmişti. Kazayla ilgili inceleme sonucu Ara Zobayan pilotajındaki helikopterin, yoğun sisin etkisiyle kontrolden çıktığı tespit edilmişti.

"Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.

Vanessa Laine ile 2001'de evlenen ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019'un haziran ayında yaşamıştı.

Philadelphia'da doğdu, İtalya'da büyüdü

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran, 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Philadelphia kentinde doğdu.

NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, basketbol oynamak için yazları ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.

Şımarık çaylaktan, şampiyonluk kazanan all-star oyuncuya

Bryant, 18 yaşındayken Lakers formasını giyerek Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından rekoru kırılıncaya kadar "NBA'de oynayan en genç basketbolcu" ünvanının sahibi oldu.

All-star pivot Shaquille O'Neal'ı 1996 yazında kadrosuna katan Lakers'ta, Eddie Jones ve Nick Van Exel gibi kalbur üstü oyun kurucu ikilisinin arkasında süre kovalayan Kobe, "en genç smaç yarışması şampiyonu" ünvanını aldığı 1996-97 sezonunu 7,6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

Zaman zaman basına yansıyan sivri demeçleri, öz güvenle kibir arasında gidip gelen tavırları gençliğine verilen Bryant, 2. sezonunda oyununu olgunlaştırmaya başladı. Zor anlarda sorumluluk almayı sevmesi, seyirlik ve gösterişli hareketleriyle taraftarların favori isimleri arasına giren Bryant, "NBA All-Star maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu" olduğu 1997-98 sezonunda sayı ortalamasını 15,4'e çıkardı.

Lakers gibi Bryant'ın kaderi de Michael Jordan ile 6 şampiyonluk yaşayan Phil Jackson'ın başantrenörlüğe getirildiği 1999 yazında değişti.

Jackson yönetiminde ligin elit şutör oyun kuruculardan birine dönüşen Kobe, Shaquille O'Neal'ın sürüklediği Lakers ile 2000, 2001 ve 2002'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bryant, şampiyonluklar sırasında normal sezonda önce 22,5, sonra 28,5, ardından 25,2; play-off'larda ise 21,1, 29,4 ve 26,6 sayı ortalamaları yakaladı.

İsminin O'Neal'ın arkasında anılmasından rahatsız olan, yıldız pivotla yaşadığı sorunlar zaman zaman gündeme gelen Bryant, 2002-03 sezonuna farklı motivasyonla başladı. Şubat ayında üst üste 9 maç 40 ve üstünde sayı üreten Bryant, sezonu maç başına 30 sayı, 6,9 ribaunt, 5,9 asist ve 2,2 top çalmayla bitirdi. Fakat şampiyonluğun en büyük adayı Lakers, kupayı, Batı Konferansı yarı finalinde yenildiği San Antonio Spurs'e kaptırdı.

Bryant'ın isminin "tecavüz suçlamasına" karıştığı 2003 yazında kadrosuna Karl Malone ve Gary Payton'ı katan Lakers, 2004 NBA finaline yükseldi ancak Detroit Pistons, final öncesi favori gösterilen Lakers'ı 4-1 yenerek 1989 ve 1990'dan sonra 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

81 sayıyla tarihe geçti

Koç Phil Jackson'ın takımdan ayrılması ve O'Neal'ın Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildiği 2004-05 sezonu, O'Neal olmadan neler yapabileceği merakla beklenen Bryant için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Lakers, Bryant'ın 27,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda play-off'lara gidemedi.

Phil Jackson ile Kobe Bryant'ın yolları, 2005-06'da bir kez daha kesişti. Jackson yönetiminde sezona muhteşem giriş yapan Bryant, aralık ayında Dallas Mavericks potasına 3 çeyrekte 62 sayı gönderdi.

Basketbolseverler, 22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2. en fazla sayı atan NBA oyuncusu" olurken 71 sayıyla Elgin Baylor'a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi.

Kobe, Lakers'ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35,4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.

Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli yılan türü "Kara Mamba" lakabı takılan Bryant, 2006-07 sezonunda skorer oyununu farklı boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2. NBA oyuncusu" olarak tarihe adını yazdırdı.

Lakers, Bryant'ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı.

Şampiyonluk yıllarına dönüş

Lakers, İspanyol pivot Pau Gasol'ün yıl ortasında takıma katıldığı 2007-08 sezonunda yeniden şampiyon takım havasına girdi. Lakers, Bryant'ın 28,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla kariyerinde ilk kez normal sezonun MVP'si seçildiği sezonda NBA finaline çıktı. Fakat Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo'yu kadrosunda barındıran Boston Celtics'e 4-2 ile boyun eğdi.

Kobe, O'Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-09 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu'nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic'i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA'in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP'si seçildi.

Lakers, 2009-10 sezonunda 2 yıl önce finali kaybettiği Celtics'ten 4-3'lük skorla rövanşı aldı. Art arda final serisinin MVP'si seçilen Bryant, böylece 5. şampiyonluk yüzüğünü taktı ve kendisinden şüphe edenlere en güzel cevabı verdi.

Jordan'ı yakalama çabası ve sakatlıkla geçen yıllar

İdolü ve sürekli mukayese edildiği Michael Jordan'ın 6 şampiyonluk sayısını geçmek isteyen Bryant, sonraki 2 sezonda Batı Konferansı yarı finalinden ötesini göremedi. 2010-11 sezonunda Mavericks, sonraki yıl ise Kevin Durant ve Russell Westbrook'lu Oklahoma City Thunder, Kobe'nin hayalinin gerçekleşmesine izin vermedi.

Dwight Howard ve Steve Nash'i 2012 yazında kadroya katmasıyla şampiyonluğun favorisi gösterilen Lakers, bir türlü beklenen oyunu sergileyemedi. Kobe, 10 Nisan 2013'te oynadığı 47 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 blok ve 3 top çalmalık performansla maçta "5 istatistikte aynı anda bu sayılara ulaşan ilk NBA oyuncusu" olarak tarihe geçti.

Maç başına ürettiği 27,3 sayı, 6 asist ve 5,6 ribauntla takımını sürükleyen Bryant, 2 gün sonra çıktığı Golden State Warriors maçında sol aşil tendonunda meydana gelen yırtık sebebiyle sezonu kapattı ve 8 ay basketboldan uzak kaldı.

2013-14 sezonunda yeniden formasına kavuşan deneyimli oyuncu, 6 maça çıktıktan sonra 18 Aralık 2013'te sol dizindeki çatlak yüzünden sezonu kapattı.

Kobe, 14 Aralık 2014'teki Minnesota Timberwolves maçında, kariyerinde 32 bin 292 sayısı bulunan Michael Jordan'ı geçerek Kerim Abdülcabbar (38 bin 387) ve Karl Malone'un (36 bin 928) ardından "NBA tarininin en skorer 3. oyuncusu" oldu.

Bryant, 22 Ocak'ta sağ omzundaki kas grubunda oluşan yırtık nedeniyle 2014-2015 sezonunun kalanında forma giyemedi. Kobe, 2014-2015 sezonunda forma giydiği 35 maçta 22,3 sayı, 5,7 ribaunt ve 5,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

60 sayıyla veda etti

Kobe, parkeye son kez adım attığı 13 Nisan 2016'da da sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bryant, Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları karşılaşmada 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine son verdi.

Staples Center'da seyircisi önünde çıktığı kariyerinin son maçında 60 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen basketbolcu, sahada kaldığı 42 dakika boyunca 50 şut girişiminde bulunarak bu alanda kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Kariyerinin 5. en yüksek skorlu maçını oynayan 37 yaşındaki Bryant, 60 sayı barajını aşan en yaşlı NBA oyuncusu olarak tarihteki yerini aldı.

24 Ağustos Kobe Bryant Günü

NBA'de 220'si play-off'larda 1566 karşılaşmaya çıkan kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Los Angeles kenti, tamamı Los Angeles Lakers'ta geçen 20 yıllık NBA kariyerine 2015-16 sezonu sonunda nokta koyan Kobe Bryant'ı unutmadı. Belediye, 2016 yazında yıldız basketbolcuyu onurlandırmak için 24 Ağustos'un "Kobe Bryant Günü" olmasına karar verdi.

Kobe için yapılacak organizasyonun tarihi, oyuncunun kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formalardan dolayı "24.08" olarak belirlendi.

THY reklamında oynadı, Oscar kazandı

Türkiye'deki basketbolseverlerin de yakından takip ettiği Bryant, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile marka elçisi olduğu Türk Hava Yolları'nın (THY) 2012 ve 2013'te çekilen reklam filmlerinde oynadı.

Bryant, kariyeri boyunca kazandığı ödüllere, 5 Mart 2018'de yenisini ekledi. Bryant'ın yazdığı ve Glen Keane'in yönettiği "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol) adlı yapım, 90. Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde, "en iyi kısa animasyon" ödülüne layık görüldü.

Yaklaşık 5 dakika süren yapım, Bryant'ın Kasım 2015'te "The Players Tribune" adlı medya platformuna yazdığı basketbolu bırakmasına yönelik mektubuna dayanıyordu.

NBA All-Star maçının MVP'si ödülüne adı verildi

Lig yönetimi, Kobe Bryant'ı ölümünden sonra onurlandırmak için ismini, kariyerinde 18 kez yer almaya hak kazandığı NBA All-Star maçının MVP'si ödülüne verdi.

Ödülü en fazla (4 kez) kazanan ve NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç (19 yaş, 169 gün) basketbolcu ünvanlarının sahibi Kobe Bryant böylece daima anılacak.

Kobe'nin kariyerinin "en"leri

Adı, NBA Şöhretler Müzesi'nde yer alan Kobe Bryant'ın kariyerindeki istatistikler ve rekorlar şöyle:

Oynadığı maç Şut yüzdesi Sayı Ribaunt Asist Top çalma Blok Normal sezon 1346 44,7 25 5,2 4,7 1,4 0,5 Play-off 220 44,8 25,6 5,1 4,7 1,4 0,7

LeBron James, Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone'un ardından NBA tarihinin en skorer 4'üncü oyuncusu: 33 bin 643 sayı

Bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu: 81 sayı

60 sayı atan en yaşlı NBA oyuncusu: 37 yaş, 234 gün

Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 135 (60 sayı ve üstü 6, 50 sayı ve üstü 25 maç)

Wilt Chamberlain'den sonra 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu: 4 maç (2007'nin mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı)

NBA şampiyonu: 5 kez (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)

Olimpiyat şampiyonu: 2 kez (2008, 2012)

Normal sezon MVP'si: 2008

Final serisinin MVP'si: 2009, 2010

NBA sayı kralı: 2005-2006 sezonu (35,4) ve 2006-2007 sezonu (31,6)

NBA All-Star maçında MVP Ödülü'nü en fazla alan oyuncu (Bob Pettit ile paylaşıyor): 4 kez (2002, 2007, 2009, 2011)

Bir NBA maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu: 18 yaş, 158 gün (1997)

NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç oyuncu: 19 yaş, 169 gün (1998)