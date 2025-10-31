Haberler

''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde
Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, okul başkanı seçilen küçük bir taraftarın ''Başkan seçilirsem okula Kerem Aktürkoğlu'nu getireceğim'' vaadine cevap verdi. Kerem, yaptığı paylaşımla birlikte okulunda başkan seçilen minik taraftarı tebrik edip, ziyaret edeceğini açıkladı.

  • Kerem Aktürkoğlu, 8 yaşındaki Aras'ın okul başkanlığı seçimini kazanması üzerine okulunu ziyaret edeceğini açıkladı.
  • Aras, okul başkanlığı seçiminde Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okula gelmesini isteyeceği vaadiyle seçimi kazandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli minik bir taraftara unutamayacağı bir jest yaptı.

'KEREM'İ OKULA GETİRECEĞİM' DEDİ, SEÇİMİ KAZANDI

İstanbul'daki bir okulda okul başkanlığı için yarışan 8 yaşındaki Aras, " Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadiyle seçimi kazandı. Minik Aras, seçim için hazırladığı sunumda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." dedi.

'Başkan olursam okula getireceğim' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

KEREM'DEN MİNİK ARAS'A CEVAP

Minik Aras'a, Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli cevap geldi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras'ı ve okulunu ziyaret edeceğini söyleyerek, "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu! Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah." dedi. Kerem'in bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'Başkan olursam okula getireceğim' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Sezon sonu olur ya FB. şampiyon olursa kupayla git bari. Eli boş gitme.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
