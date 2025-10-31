''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli minik bir taraftara unutamayacağı bir jest yaptı.

'KEREM'İ OKULA GETİRECEĞİM' DEDİ, SEÇİMİ KAZANDI

İstanbul'daki bir okulda okul başkanlığı için yarışan 8 yaşındaki Aras, " Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadiyle seçimi kazandı. Minik Aras, seçim için hazırladığı sunumda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." dedi.

KEREM'DEN MİNİK ARAS'A CEVAP

Minik Aras'a, Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli cevap geldi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras'ı ve okulunu ziyaret edeceğini söyleyerek, "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu! Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah." dedi. Kerem'in bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.